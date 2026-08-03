I beach club più cari d’Italia: al Twiga e all’Alpemare una tenda costa oltre mille euro al giorno

Si può pagare un lettino più di mille euro al giorno? Sì, nei beach club più esclusivi d’Italia: ecco quali sono i più cari (e i loro prezzi).

Le ferie si avvicinano e non si fa altro che parlare di vacanze. Chi quest'anno si concederà una fuga al mare sa bene che il caro spiagge è diventato quasi insostenibile, tanto che per una giornata tra bagnasciuga e tintarella in media si arrivano a spendere 100 euro a persona. Il problema costi, però, non sembra toccare affatto coloro che amano il lusso e che in estate non possono fare a meno di frequentare regolarmente i beach club più rinomati del momento. Quali sono i più cari d'Italia? Ecco la lista dei prezzi.

Il Twiga Beach Club è il lido più caro d'Italia

Il Twiga Beach Club di Forte dei Marmi, in Versilia, è in assoluto il beach club più caro ed esclusivo d'Italia. Aperto sia di mattina che di sera, vanta un iconico design firmato interamente Dolce&Gabbana. Frequentato da star come Chiara Ferragni e Michelle Hunziker, offre una presidential sofa o una maxi tenda imperiale in prima fila a 1.500 euro al giorno. Quali servizi sono compresi? Cassaforte di sicurezza, teli mare griffati e un cameriere personale per accontentare ogni richiesta culinaria.

Quanto costa una tenda king all'Alpemare

A fare concorrenza al Twiga in fatto di prezzi è l'Alpemare, il beach club di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Frequentato da celebrieties del calibro di Katy Perry, John Legend e Will Smith, è famoso per le sue tende king da 1.200 euro al giorno. Cosa hanno di tanto speciale? Non solo offrono totale privacy, agli ospiti che scelgono questa soluzione vengono offerti anche piatti fusion del rinomato chef Nobu e servizio navetta privato con autista personale per gli spostamenti.

Alpemare

Il Nikki Beach è raggiungibile solo via mare

Il Nikki Beach si trova in Costa Smeralda, per la precisione nella incontaminata Cala Petra Ruja. Raggiungibile solo via mare, storicamente ha ospitato piloti di Formula 1, Beyoncé Jay-Z e Zac Efron (che trascorrevano le vacanze al largo a bordo dei loro mega yacht). I lettini qui vengono chiamati beach bed: sono extra large, vengono disposti a bordo acqua e sono dotati di teli personalizzati. Quanto costano? Arrivano a 1.000 euro al giorno (e spesso vengono accompagnati da una bottiglia di Champagne di benvenuto o da formati Magnum di vino rosé).

Nikki Beach

Il beach club delle Maldive del Salento

Il beach club più rinomato della Puglia? Il Cinque Vele Beach Club di Pescoluse, nelle cosiddette Maldive del Salento. Sabbia bianca, mare cristallino e una exclusive area in cui ci sono dei maxi gazebo privati con prato inglese: una giornata di mare qui può costare anche 700 euro al giorno. Cosa è incluso nel servizio? Lettini king size con cuscini ergonomici, asciugamani artigianali fatti a mano da tessiture locali, spumante ghiacciato di benvenuto, selezioni di frutta fresca esotica e un maggiordomo di spiaggia privato.

Cinque Vele Beach Club

La vip experience a Positano

In una lista di spiagge di lusso che si rispetti non può mancare l'Arienzo Beach Club di Positano, dove viene offerta un'esclusiva vip experience da 700 euro a persona. Trasporto esclusivo a bordo dei motoscafi, ingresso nella caletta privata, ombrellone in prima fila con lettini dotati di materassini anatomici e pranzo completo a base di crudi di mare, il tutto accompagnato da calici di champagne e sgroppino al limone di Amalfi: questi sono tutti i servizi compresi nel prezzo. Chi lo ha frequentato spesso? Hailey Bieber col marito Justin Bieber e Priyanka Chopra col marito Nick Jonas.

Arienzo Beach Club

Il lido di Capri con vista sui Faraglioni

Gli amanti del lusso in visita a Capri non possono che fare tappa a La Fontelina, il beach club di fronte i Faraglioni. Qui si prende il sole su un lettino posizionato sulla scogliera, si pranza su un ristorante a picco sul mare e si ricevono gli ordini fatti al bar direttamente alla propria postazione. Il prezzo per avere questi servizi? Circa 400 euro al giorno.

La Fontelina

Il beach club di Taormina da 600 euro al giorno

Il tour del lusso termina a Taormina, per la precisione a Baia Mazzarò, dove sorge il Lido Villeggiatura – Belmond Villa Sant'Andrea. Una cabina privata qui viene offerta a 600 euro al giorno e comprende la possibilità di rilassarsi su divani di design, di usufruire di teli mare personalizzati e di un minibar privato con etichette e vini siciliani pregiati. Gli ospiti, inoltre, possono richiedere anche un massaggio rilassante all'aperto con vista sul mare.