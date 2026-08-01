Feste e sagre ad agosto 2026 in Italia: la bistecca protagonista in Toscana, in Campania torna il Medioevo

Cosa fare ad agosto 2026 in Italia? Sono moltissimi gli eventi in programma in ogni regione, dalla sagra della bistecca in Toscana alla festa medievale in Campania: ecco quali sono le sagre e le feste a cui si dovrebbe assolutamente partecipare.

Agosto è sinonimo di vacanze e, così come succede ogni anno, sono milioni le persone che si godono le ferie nel nostro paese tra località balneari, piccoli borghi e gradi città. Non sorprende, dunque, che lungo tutto lo stivale siano moltissimi gli eventi in programma, primi tra tutti quelli a tema enogastronomico come sagre e feste con assaggi di cibo tipico e vino locale. Quali sono quelli a cui non si può proprio mancare nell'estate 2026? Ecco la guida degli eventi del mese regione per regione.

Feste e sagre a Milano e in Lombardia

Sagra delle Sagre di Barzio – In provincia di Lecco dall'8 al 16 agosto si terrà la sagra delle sagre, evento storico che celebra le tradizioni culinarie della Valsassina. Formaggi DOP della valle, salumi artigianali, casòeu (tortellini tipici) e dolci tradizionali come la torta di castagne: il borgo a 900 metri di altitudine si trasforma in un ristorante a cielo aperto grazie ai produttori locali che partecipano all'appuntamento. Il dettaglio che rende tutto più suggestivo? Le meravigliose viste sui paesaggi montani.

Attraverso – il paese delle meraviglie – Dal 6 all'8 agosto San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, si trasformerà letteralmente nel paese delle meraviglie. Non si tratta di una semplice festa ma di un percorso sensoriale e immersivo creato all'interno del Parco Donne della Costituente. Luci, installazioni artistiche, scenografie: l'ambiente sarà magico, coinvolgente e a prova di selfie.

Sagra del Casoncello di Strozza – Gli amanti del buon cibo saranno lieti di sapere che per tutto il mese di agosto potranno partecipare alla sagra del casoncello di Strozza, in provincia di Bergamo. Cos'è il casoncello? Un raviolo ripieno di carne, formaggio e spezie, assoluto protagonista della festa. Non verà offerto solo quello, ci saranno anche una serie di altri piatti della tradizione lombarda, oltre che vini e dolci locali.

Food Film Fest – Dal 19 al 22 agosto la città di Bergamo ospiterà questo esclusivo evento in Piazza Mascheroni, dove cinema e food si fonderanno. Ogni sera, dopo la proiezione di un film in concorso, ci saranno delle degustazioni guidate a base di prodotti autentici della Bergamasca. Non mancheranno incontri fotografici, approfondimenti sul food design e una proposta culturale a 360 gradi.

San Felice del Benaco

I festival enogastronomici in Veneto

Eraclea Festival – Dall'8 al 18 agosto a Eraclea, in provincia di Venezia, va in scena l'Eraclea Festival, una delle sagre più attese dell'anno in Veneto. La polenta è la protagonista indiscussa ma non mancano le costolette alla brace, salumi profumati, formaggi stagionati e vino locale che scorre a fiumi. Chi intende visitare il borgo, inoltre, può partecipare alle visite guidate alla laguna di Mort e alle pinete circostanti.

Calici d'estate – Nella notte di San Lorenzo a Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza, torna Calici d'estate, la festa dedicata al vino e alla buona gastronomia. I vini potranno essere degustati sotto le stelle, così da rendere ancora più romantica la notte più magica dell'anno, e verranno accompagnati da prelibatezze culinarie cucinate da trattorie, panifici e ristoranti locali.

Ferragosto Castionese – Si tratta di uno degli eventi estivi più attesi del Veneto, che trasforma il borgo di Castione di Loria, in provincia di Treviso, in un centro vivace e conviviale. Va in scena per 10 giorni, dal 7 al 16 agosto, proponendo stand gastronomici in cui degustare le migliori specialità locali e i rinomati vini del Piave.

Festa della Zucca – Dal 6 al 18 agosto a Melara (RO) si tiene la Festa della zucca, i cui protagonisti sono i tortelli alla zucca, piatto simbolo della tradizione locale. Oltre alle bontà culinarie, ogni sera verranno organizzati show con orchestre, tribute band, dj set e spettacoli pirotecnici.

Sagra della zucca

Toscana, dalla sagra della bistecca alla festa medievale

Sagra della bistecca – Dall'1 al 16 agosto 2026 Galleno, frazione del comune di Fucecchio, in provincia di Firenze, ospita la 55esima edizione della Sagra della bistecca. Alla base del menù c'è la carne alla brace, affiancata da primi caserecci, pizze, ciaccini e polenta alla Barrocciaia. Il servizio ristorante sarà attivo tutte le sere presso il campo sportivo del paese in due turni, uno alle 19:30 e un secondo alle 21:15, e il tutto sarà accompagnato da musica, spettacoli dal vivo e dj set.

Volterra AD 1398 – Ogni anno nella seconda e terza domenica di agosto nel centro storico e nel parco archeologico di Volterra si tiene questa famosa festa. Si tratta di una rievocazione storica medievale, in occasione della quale la città torna letteralmente indietro nel tempo per fare rivivere una tipica giornata di festa della fine del Trecento (anno 1398). Non mancano i figuranti in costume, gli sbandieratori, la musica dal vivo e i mercati artigianali.

Calici di Stelle – Organizzato da Movimento Turismo del Vino lungo tutto lo stivale, l'evento Calici di stelle farà diverse tappe in Toscana dall'1 al 10 agosto. Cartaldo, Rapolano Terme, Castiglione d'Orcia, Pitigliano, Castellina in Chianti, Montepulciano, Poggibonsi, Suvereto e Vinci: queste le città in cui le piazze verranno animate da degustazioni d'eccellenza al motto di "Brinda alla vita!".

Sagra del Magnifico Tordello – Il comune di Stazzama, in provincia di Lucca, ospiterà fino al 23 agosto 2026 la sagra del magnifico tortello. Per tutti i weekend di agosto il borgo celebrerà il tordello al sugo di carne, una vera e propria istituzione locale, affiancato da piatti tipici della cucina apuana come sgabei, stinco di maiale e vari tipi di carne alla brace.

Sagra della bistecca

Sagre e feste a Roma e nel Lazio

Festa medievale di Fossanova – Dal 10 al 12 agosto il borgo in provincia di Latina verrà trasformato in una cittadina medievale dove sembrerà di tornare indietro nel tempo. Rievocazioni storiche, figuranti in costume, botteghe in cui si praticano gli antichi mestieri e racconti di misteriose storie passate: gli stand gastronomici renderanno ancora più immersiva l'esperienza.

Cena in bianco – La sera dell'8 agosto il borgo di Sgurgola, in provincia di Frosinone, si colora di bianco, diventando una grande sala da pranzo a cielo aperto. Il dress code total white è assolutamente obbligatorio, in quanto è il dettaglio chiave per rendere l'atmosfera raffinata e sofisticata. Oltre alla cena, ci sarà l'inaugurazione di un murale e un esclusivo after party con dj set.

Sagra delle pappardelle – Dal 7 al 9 agosto Canale Monterano ospita una festa enogastronomica in cui le pappardelle sono grandi protagoniste. Proposte in tutte le salse, dai ragù succulenti ai sughi raffinati, permetto di entrare in contatto con la vera tradizione romana. Non mancheranno birre artigianali e vino della casa per esaltare i sapori.

Le sagre ad agosto in Umbria

Sagra della Ciriola Copparola – A Coppe, in provincia di Terni, ritorna la Sagra della Ciriola Copparola, evento dedicato a una delle paste più caratteristiche del luogo, quella lunga e a forma di corda. Rigorosamente fatte a mano, le ciriole verranno offerte in tutte le salse: al ragù di cinghiale, con sugo di tartufo nero, con verdure di stagione e in molte altre varianti. Non mancheranno musica dal vivo, balli e band locali.

Festa della rievocazione della Cotta e del Carbone Vegetale – Dal 6 al 15 agosto Pomonte, una suggestiva provincia di Perugia, verrà animata da questa festa che celebra le tradizioni artigianali e culturali dell'Umbria. Storia, gastronomia, musica: tra le strade del borgo ci saranno rievocazioni storiche per riscoprire le antiche tecniche usate per produrre carbone vegetale e per lavorare il legno.

Stramaialata – Sagra del Mangiar Bene – La Stramaialata è una delle sagre più attese dell'anno in Umbria, che in questo 2026 si terrà dal 4 al 9 agosto, il motivo? Per sei giorni Piana, frazione di Castiglione del Lago, viene invasa da stand gastronomici, dove vengono celebrate le tradizioni locali a base di carne suina. Gustando bistecche, salsicce, grigliate, porchetta e altre delizie, si avrà la possibilità di scoprire la storia enogastronomica della regione.

Rievocazione storica

Le feste ad agosto a Napoli e in Campania

Festa delle lucerne – Ogni 4 anni il Borgo Casamale, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, si tiene la Festa delle lucerne. Quest'anno torna ad animare la cittadina dal 3 al 5 agosto, quando centinaia di lumini ad olio disposti su delle strutture di legno si accenderanno in ogni vicolo. Ne verrà fuori un percorso suggestivo che fonderà realtà, sogno e magia. Ci saranno tavole imbandite con fantocci, scene di vita contadina, botteghe artigianali e spazi d'arte per tutti e 3 i giorni di festa.

Festa medievale di Teggiano – Arrivata alla su 31esima edizione, la festa medievale di Teggiano, nel Cilento, si terrà dall'11 al 13 agosto 2026. Il titolo dell'evento quest'anno sarà "Alla Tavola della Principessa Costanza" e vedrà il centro storico animarsi con cortei in abiti d'epoca, spettacoli di sbandieratori e taverne medievali aperte tra le strade denn centro. La cosa particolare è che si potranno utilizzare solo monete storiche locali, ovvero Ducati e Coronati, che è possibile cambiare negli appositi punti autorizzati.

Baccalania – Baccanalia è una sagra enogastronomica che si tiene dal 20 al 24 agosto 2026 a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Al di là degli stand di cibo, però, la vera attrazione è l'esperienza immersiva che animerà il borgo, dove verranno riportati in vita gli antichi rituali dionisiaci tra musica, vino ed esperienze sensoriali. Baccanalia è un viaggio nella memoria e nell'anima di un territorio genuino e autentico.

Degustazioni al Castello di Taurasi – L'8 agosto il Castello di Taurasi, in provincia di Avellino, apre le sue porte a Calici di Stelle, festa a tema vino che celebra le migliori etichette del territorio in location uniche, rigorosamente "sotto le stelle". Per l'occasione non solo si potrà visitare il castello, le case vinicole Mastroberardino e Antica Hirpinia organizzeranno visite in cantina e in bottaia, con menù a a base di prodotti identitari.

Calici di stelle

La sagra Sapore di Mare in Calabria

Sapore di Mare – Catanzaro ospiterà Sapore di Mare, sagra dedicata alla cucina marina e alle tradizioni culinarie calabresi, dal 9 al 12 agosto. Il lungomare si animerà con stand gastronomici che offriranno fritture, pesce appena pescato e gustose grigliate. Ogni piatto è stato pensato per raccontare la storia e la passione dei pescatori locali.

Vinitaly and the City – Dal 17 al 19 agosto al Parco Archeologico di Sibari si terrà il Vinitaly and the City, evento fuori salone di Vinitaly. Banchi d'assaggio, masterclass, musica e incontro con i produttori: il vino esce dalle cantine e arriva in piazza, così da permettere agli appassionati di gustare dei sapori unici nei luoghi simbolo della città.

Sapore di mare

La festa di Pierino in Puglia

Festa te la Uliata – Cos'è l'uliata? La puccia con le olive nere, simbolo della cucina povera salentina che verrà celebrata a Caprarica di Lecce dall'1 al 3 agosto. Il paese si trasformerà in un palcoscenico, dove l'odore del pane si mescolerà con quello dell'ulivo, rendendo omaggio alla tradizione contadina locale.

Festa di Pierino – Tra le sagre pugliesi più attese, la Festa di Pierino quest'anno si terrà dal 5 al 30 agosto a Cassano delle Murge, in provincia di Fasano. Perché si chiama così? Perché è stata ideata da Pierino Caponio, proprietario dell'Agriturismo Amicizia, il cui obiettivo è celebrare i sapori murgiani e offrire divertimento inclusivo.

Le sagre in Sicilia

Sagra della Spiga e Corteo di Demetra – Dall'1 al 9 agosto tornerà a Gangi per la 61esima edizione di questo evento che rende omaggio alla cultura contadina siciliana. Il borgo delle Madonie ospiterà stand gastronomici e la suggestiva Vanniata, un corteo in costumi tradizionali ispirato agli antichi riti della Dea del grano.

Sagra del melone giallo – In programma il 2 e il 3 agosto, la sagre del melone giallo animerà il borgo di Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. Sebbene solitamente gustato a conclusione del pasto, durante la festa il melone verrà proposto in mille varianti, mixato con le insalate, abbinato a salumi e formaggi oppure in versione dessert.