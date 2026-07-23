L’errore da non fare durante un trasloco per evitare di distruggere i mobili

Fare un trasloco è decisamente stressante, soprattutto quando poi ci si ritrova con alcuni mobili danneggiati nella nuova casa. Qual è l’errore da non fare per evitare che succeda?

Organizzare un trasloco non un gioco da ragazzi, anzi, è un'esperienza decisamente stressante che non tutti riescono ad affrontare con serenità. Per diverse settimane si vive circondati dalle scatole e si trascorrono intere giornate a impacchettare abiti, oggetti fragili e ricordi. Se, dopo tutta questa fatica, ci si ritrova anche con dei mobili che sono stati danneggiati dal trasporto, è chiaro che la cosa comincia a diventare davvero frustrante. Qual è, dunque, l'errore da non fare per evitare che accada qualcosa di simile?

Perché bisogna smontare i mobili per fare un trasloco

Qual è l'errore più comune che viene fatto durante i traslochi (e che mette a rischio i mobili)? Spesso gli armadi, i comodini, le pareti attrezzate e i tavoli non vengono smontati, cosa che fa risparmiare moltissimo tempo ma che potrebbe creare facilmente dei danni gravi. Trasportando gli accessori ingombranti attraverso porte e scale, può capitare che rimangano quasi incastrati, rivelando poi in modo evidente i segni di quella forzatura. Se, al contrario, i mobili vengono smontati, il trasloco diventa decisamente più agevole e soprattutto non ci si ritrova ad avere delle brutte sorprese nella nuova casa.

Quali sono i mobili più a rischio

Quali sono i mobili più a rischio che andrebbero assolutamente smontati prima di un trasloco? I tavoli, le cui gambe tendono a rompersi facilmente con gli urti, le testiere del letto, che possono allentarsi o indebolirsi se forzate, le cassettiere e i comò, i cui cassetti pesanti possono subire dei danni con il movimento. Per quanto riguarda i divani, sarebbe bene separare gli elementi componibili per evitare strappi al tessuto, mentre gli specchi e i tavoli di vetro andrebbero avvolti in coperte e pellicole, stando bene attenti a tenere i bordi coperti. I pezzi alti, infine, potrebbero andare incontro a ribaltamento, dunque bisogna assicurarsi che vengano smontati e fissati correttamente all'interno del camion.