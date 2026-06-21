Ada Egidio di Cash or Trash e i segreti salvaspazio per arredare case piccole: “Consolle al posto del tavolo”

Un tavolo spesso appena dieci centimetri che, all’occorrenza, si trasforma in una tavola da quasi due metri, uno specchio per dare profondità e molto altro: Ada Egidio di Cash or Trash svela a Fanpage.it i segreti per inserire l’antiquariato anche nelle case piccole e gli errori da evitare.

Ada Egidio di Cash or Trash

Chi pensa che l’antiquariato o il vintage siano adatti solo a grandi case o ville considerate più classiche, si sbaglia. Anche gli appartamenti più piccoli e arredati in stile contemporaneo possono accogliere pezzi d’epoca capaci di trasformare gli spazi. E non deve essere qualcosa di asettico o costruito su misura: ricercare pezzi vintage può essere divertente e si possono trovare dei veri e propri tesori per arredare casa anche nei posti più inaspettati, come ad esempio nelle case delle nonne. Ada Egidio, esperta di Cash or Trash-Chi offre di più?, ha infatti spiegato a Fanpage.it come creare un equilibrio tra antico e moderno, rivelando soluzioni salvaspazio sorprendenti.

È possibile inserire elementi d’antiquariato anche in appartamenti piccoli e arredati in modo moderno?

Assolutamente sì. Anzi, a volte un pezzo di alto antiquariato inserito in una casa piccola e moderna riesce a spezzare la linearità dell’ambiente. L’arredo antico si ammorbidisce grazie alle linee contemporanee e, allo stesso tempo, il moderno acquista carattere: credo che questo dialogo tra epoche diverse possa funzionare molto bene.

Quali pezzi d’antiquariato sono più adatti anche a una casa piccola?

Una chicca che è sempre attuale sono i tavoli a bandelle. Sono tavoli che, da chiusi, hanno uno spessore di circa dieci centimetri e due bandelle, cioè due tavole attaccate, che una volta aperte permettono di ottenere un tavolo da un metro e sessanta o addirittura da un metro e ottanta. Vanno sempre molto perché rappresentano una soluzione perfetta per le case piccole: consentono di avere una consolle molto discreta all’ingresso e, quando si hanno ospiti, si trasformano in qualcosa di molto più funzionale. In generale, gli oggetti che hanno una funzione precisa e che occupano poco spazio sono quelli più ricercati. Anche i mobili con tanti cassetti o con soluzioni salvaspazio sono molto richiesti, proprio perché riescono a coniugare praticità e bellezza.

Un esempio di cucina retrò

Quali materiali o colori aiutano a rendere gli ambienti più spaziosi e luminosi?

Il vetro assolutamente, perché occupa uno spazio ma non lo invade visivamente. Essendo trasparente, dà una sensazione di maggiore luce e di maggiore ampiezza. Per questo i tavoli con il piano in vetro sono tra gli elementi più ricercati nelle case piccole: lo spazio è occupato, ma visivamente il vetro quasi scompare. Anche gli specchi sono molto utili, perché danno una profondità che spesso in casa non c’è realmente. Per quanto riguarda i colori, direi il bianco: è una scelta semplice che non appesantisce l’occhio e aiuta a mantenere una certa armonia. Poi magari si può aggiungere un elemento colorato come pezzo d’arredo, ma il bianco resta la soluzione migliore per dare ordine e luminosità.

Quali sono gli errori più frequenti quando si arreda una casa piccola con mobili d’epoca?

Il miscuglio di più epoche. Bisogna sempre avere un filo conduttore, un nesso tra un mobile e l’altro. Mettere le cose a caso, senza una logica, crea soltanto confusione, mentre invece è importante che ci sia sempre una coerenza di fondo.