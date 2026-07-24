Color Capping, perché dipingere il soffitto può rendere la casa più accogliente e ariosa

Avete mai sentito parlare del Color Capping? È la mania sempre più diffusa nel mondo dell’interior design, che consiste nel dipingere con un colore acceso o pastello il soffitto di casa.

È ufficialmente finita l'epoca del minimalismo in stile nordico, ora in casa è arrivato il momento di lasciare spazio ai colori e alla personalizzazione. Il trend super originale che solo in pochi conoscono? Il Color Capping, che consiste nel dipingere la "quinta parete", ovvero il soffitto, così da rendere ancora più accoglienti e completi gli spazi domestici. Quali sono le nuance da scegliere per non risultare eccessivi?

Cos'è il trend del Color Capping

Come fare per rinnovare il look di una stanza ma senza stravolgere l'arredamento? Seguendo il trend del Color Capping, che letteralmente significa "tappi colorati", visto che punta a "mettere un tappo" cromatico alla stanza. Se solitamente il soffitto è stato sempre "trascurato" e lasciato total white, ora le cose sono cambiate: si è riscoperto il suo incredibile potenziale decorativo ed è per questo che sempre più spesso viene dipinto, proprio come se fosse una "normale" parete. L'ideale sarebbe far scendere il colore anche lungo la parte più alta delle pareti laterali, così da incorniciare la stanza. Il punto forte della mania? Non richiede interventi strutturali complessi e può essere stravolta con estrema facilità.

Esempio di Color Capping

Quali colori scegliere per il soffitto

Quali sono gli effetti del Color Capping? Il soffitto funziona come correttore architettonico, riuscendo a definire i volumi e a donare personalità agli ambienti, il tutto senza toccare le pareti verticali. Il colore da scegliere, però, deve variale a seconda delle caratteristiche dell'abitazione e della sua atmosfera. In caso di soffitti molto alti, con i toni del terracotta, del verde bosco e del blu notte, l'ambiente diventa più intimo e accogliente, visto che viene eliminata la sensazione di vuoto e di dispersione. In caso di altezza standard, l'ideale è scegliere i toni pastello, dall'azzurro al rosa, fino ad arrivare al giallo, perfetti per non soffocare lo spazio. È consigliabile scegliere delle finiture opache, in modo tale da mascherare le eventuali piccole imperfezioni in modo omogeneo.

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