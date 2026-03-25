Lagom Living, il trend che trasforma la casa in un rifugio rilassante come una spa

Avete mai sentito parlare di Lagom Living? È un’estetica ispirata alla filosofia svedese della “giusta misura” che dà spazio agli elementi naturali e rilassanti (proprio come quelli presenti all’interno delle moderne spa).

Nel settore home lo stile minimal è ormai superato, il trend del momento è quello di dare libero sfogo ai colori e alle personalizzazioni, magari seguendo la mania del Joycore Decor, ovvero dell'arredamento capace di trasmettere gioia. Tutti coloro che, però, non si sentono ancora pronti per questa "esplosione" del massimalismo possono seguire la tendenza del Lagom Living, un'estetica ispirata alla filosofia svedese della "giusta misura" che dà spazio agli elementi naturali e rilassanti (proprio come quelli presenti all'interno delle moderne spa).

La filosofia della "giusta misura"

La parola Lagom è di origini svedesi, significa "la giusta misura" e fa riferimento a una filosofia di vita basata su moderazione, equilibrio e sostenibilità. Viene applicata anche nel mondo dell'arredamento, dove si dà spazio ad ambienti funzionali, semplici, non affollati, dalle tinte neutre e ricchi di materiali naturali. L'obiettivo? Raggiungere la felicità eliminando gli eccessi e il superfluo. La casa deve ricordare le moderne spa, deve, dunque, essere un luogo che evoca calma e benessere, dove potersi rilassare e rigenerare al temine di una lunga e stressante giornata.

Arredamento in stile Lagom Living

Come seguire il trend del Lagom Living in casa

Per seguire il trend del Lagom Living all'interno della propria casa è necessario partire dalla palette di colori. Bisogna puntare tutto su nuance tenui, calde e terrose come il crema, il fango, il verde foresta, capaci di fondere serenità e raffinatezza senza "l'eccesso visivo" che contraddistingue le tinte vitaminiche (anche il bianco e il grigio brillanti sono da evitare). Fondamentale è anche la scelta dei materiali: non c'è nulla di più rilassante che trascorrere del tempo immersi nella natura, dunque sarebbe bene usare legno, pietra, rattan, metallo grezzo e piante vere. L'arredamento deve essere funzionale e pratico, ogni pezzo deve avere il suo scopo e bisogna eliminare il superfluo, soprattutto gli oggetti che non riescono a donare gioia. Secondo il Lagom, infatti, il vero benessere si trova nella moderazione e nella "giusta quantità".

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