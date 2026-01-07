stile e Trend
Addio case “museo”, per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine

Dite addio alle case “museo” ispirate al minimalismo nordico, ora per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul trend.
A cura di Valeria Paglionico
Con l'inizio del nuovo anno volete rinnovare l'arredamento domestico? Potete ispirarvi alle numerose tendenze di interior design destinate a spopolare nel 2026. Sarà perché si va alla ricerca di una rivoluzione drastica all'interno delle case moderne o perché semplicemente si vuole dire addio al minimalismo un po' troppo freddo che ha dominato negli ultimi anni, ma la cosa certa è che sembra essere arrivato il momento di dire addio agli appartamenti "museo" in cui nulla è fuori posto: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa mania.

Dal velluto ai colori caldi: i trend di interior design del 2026

È ormai risaputo che il minimalismo in stile nordico non va più di moda nel mondo dell'interior design, ora le case vanno personalizzate, vissute e riempite di accessori capaci di mettere in risalto il proprio estro creativo. La parola d'ordine è: rilassati e goditi lo spazio, facendo più attenzione al comfort e alla praticità piuttosto che allo stile. Via libera a texture comode e invitanti come il velluto, a combinazioni di colori caldi e a luci dorate che rendono l'abitazione accogliente: la casa non deve essere un luogo freddo e "intoccabile", deve trasmettere sensazioni piacevoli, essere perfetta nella sue imperfezioni.

Il principio "less is more" è irrealistico, rigido e sgradevole

In quanti si sono sempre "vergognati" del proprio disordine casalingo? Ora è arrivato il momento di cambiare registro: le imperfezioni e il disordine non sono altro che un segno del fatto che la casa è "umana", calda e vissuta. Dopo anni di trionfo del principio "less is more", adesso le persone si stanno rendendo conto che l'approccio minimalista agli spazi domestici non solo è irrealistico ma risulta anche rigido e sgradevole, dà l'impressione che gli ambienti siano intoccabili, come se fossero usciti da un antico museo. È arrivato, dunque, il momento di dire addio agli appartamenti "museo", quelli in cui nulla è fuori posto, dove ogni dettaglio è più Instagrammabile che confortevole. Tra i trend di interior design che spopoleranno nel 2026 c'è, dunque, la casa "disordinata", imperfetta e fatta di contrasti. In quanti seguiranno questa mania?

