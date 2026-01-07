Addio case “museo”, per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine

Con l'inizio del nuovo anno volete rinnovare l'arredamento domestico? Potete ispirarvi alle numerose tendenze di interior design destinate a spopolare nel 2026. Sarà perché si va alla ricerca di una rivoluzione drastica all'interno delle case moderne o perché semplicemente si vuole dire addio al minimalismo un po' troppo freddo che ha dominato negli ultimi anni, ma la cosa certa è che sembra essere arrivato il momento di dire addio agli appartamenti "museo" in cui nulla è fuori posto: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa mania.

Dal velluto ai colori caldi: i trend di interior design del 2026

È ormai risaputo che il minimalismo in stile nordico non va più di moda nel mondo dell'interior design, ora le case vanno personalizzate, vissute e riempite di accessori capaci di mettere in risalto il proprio estro creativo. La parola d'ordine è: rilassati e goditi lo spazio, facendo più attenzione al comfort e alla praticità piuttosto che allo stile. Via libera a texture comode e invitanti come il velluto, a combinazioni di colori caldi e a luci dorate che rendono l'abitazione accogliente: la casa non deve essere un luogo freddo e "intoccabile", deve trasmettere sensazioni piacevoli, essere perfetta nella sue imperfezioni.

Il principio "less is more" è irrealistico, rigido e sgradevole

In quanti si sono sempre "vergognati" del proprio disordine casalingo? Ora è arrivato il momento di cambiare registro: le imperfezioni e il disordine non sono altro che un segno del fatto che la casa è "umana", calda e vissuta. Dopo anni di trionfo del principio "less is more", adesso le persone si stanno rendendo conto che l'approccio minimalista agli spazi domestici non solo è irrealistico ma risulta anche rigido e sgradevole, dà l'impressione che gli ambienti siano intoccabili, come se fossero usciti da un antico museo. È arrivato, dunque, il momento di dire addio agli appartamenti "museo", quelli in cui nulla è fuori posto, dove ogni dettaglio è più Instagrammabile che confortevole. Tra i trend di interior design che spopoleranno nel 2026 c'è, dunque, la casa "disordinata", imperfetta e fatta di contrasti. In quanti seguiranno questa mania?