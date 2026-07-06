Il rifugio nascosto di Belén Rodriguez in montagna, dove si trova e quanto costa lo chalet per la vacanza in famiglia

Belén Rodriguez ha trovato il suo angolo di paradiso. Si trova in Valle d’Aosta ed è uno chalet immerso nel verde: il Fior di Roccia Mont Blanc, costruito nel 1893, offre un’esperienza di vacanza davvero unica grazie alla sua posizione, al suo design moderno e antico allo stesso tempo e all’atmosfera alpina.

Belén Rodriguez in vacanza in montagna

Dopo un periodo impegnativo e una copertura mediatica eccessiva, finalmente Belén Rodriguez sembra aver ritrovato un po' di serenità. In un momento in cui molte celebrity scelgono vacanze relax al mare o al lago, la showgirl ha preso una decisione controcorrente: insieme ai figli Santiago e Luna Marì e ai genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani è andata in un cottage in montagna. Tra fiumi che costeggiano zone alberate, montagne che spiccano all'orizzonte e design affascinanti, il luogo che appare nelle foto e nei post di Rodriguez è una piccola gemma e non in pochi si sono chiesti dove si trovasse. Il luogo nascosto è situato nella suggestiva Val Veny, nel comune di Courmayeur, in Valle d'Aosta: si tratta del Fior di Roccia Mont Blanc, un caratteristico chalet e lodge costruito più di un secolo fa, nel 1893. Ristrutturato poi nel 2022, oggi la struttura regala eleganza e comfort nel mezzo della natura incontaminata: per questo, i prezzi estivi si aggirano attorno ai 600 euro per notte.

Lo chalet Fior di Roccia Mont Blanc

Com'è fatto lo chalet Fior di Roccia

Belén Rodriguez ha scelto un posto incantevole per la sua fuga in famiglia. Lo chalet Fior di Roccia è infatti un angolo di paradiso situato nella vallata alpina Val Veny, che si trova ai piedi dell'immenso Monte Bianco, a poca distanza dal centro del paese di Courmayeur e dagli impianti di salita per quando si vuole sciare in inverno. Si tratta di una vera e propria oasi naturale che d'inverno regala panorami innevati e tranquilli, mentre d'estate diventa un luogo dominato da colori, fiori e una piacevole armonia.

Il giardino della casa, dalle foto di Belén Rodriguez

Nei mesi invernali si raggiunge solamente in motoslitta o skidoo a causa della troppa neve, d'estate invece è più facile accedervi. Oltre alla natura mozzafiato che circonda la struttura, Fior di Roccia è un vero gioiello storico. Costruito nel 1893 e completamente ristrutturato nel 2022, ha degli interni spettacolari.

Leggi anche Elodie e Franceska Nuredini in Cilento: vacanza da fiaba nel castello da oltre 700 euro a notte

Gli interni dello chalet Fior di Roccia Mont Blanc

Al piano terra si trovano il soggiorno arredato in modo cosy con stufa a legna, un bagno e una cucina attrezzata. Al primo piano invece il lodge ospita tre camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato e inoltre c'è anche una terrazza provvista di una hot tube, una sorta di jacuzzi che affaccia sul panorama alpino.

La camera principale, MM, dello chalet Fior di Roccia

I materiali e i pezzi scelti quando lo chalet è stato ristrutturato è stato scelto accuratamente dalla famiglia proprietaria, puntando anche sulla sostenibilità. Molti materiali, come ad esempio quelli di mobili e porte antiche, infatti erano di scarto e provenivano da mercatini vintage. Ogni elemento è stato studiato nei minimi dettagli, ogni pezzo ha una storia, rimanda a un'emozione e ha un significato che i proprietari invitano a fare proprio e anche a rispettare.

Dettaglio della stanza Pepe dello chalet Fior di Roccia Mont Blanc

Quanto costa dormire allo chalet Fior di Roccia Mont Blanc

Le stanze sono tre e possono ospitare fino a un massimo di 7 ospiti per l'intero soggiorno. Per quanto riguarda i prezzi, ci sono tre fasce indicate sul sito: le tariffe invernali che sono di 1200 euro a notte (per l'intera struttura), invernali durante il periodo di punta 1500 euro e quelle estive che invece sono 600 euro a notte. A queste cifre si accompagnano poi anche 500 euro di cauzione da depositare prima dell'arrivo allo chalet. Questi prezzi includono il trasferimento da e per il parcheggio dello Skyway e la pulizia quotidiana dei fornelli e della terrazza. Sono poi presenti anche servizi extra come il servizio catering per la cena a 100 euro (bevande escluse), la vasca idromassaggio a 40 euro al giorno e le pulizie giornaliere a 30 euro.