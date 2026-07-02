Bug eye, gli occhiali da sole “a mosca” sono la tendenza dell’estate 2026

Si chiamano bug eye sunglasses e sono gli occhiali da sole dalle lenti extra large, che ricordano gli occhi di una mosca e che stanno letteralmente spopolando diventando il trend must have dell’estate 2026.

Da sinistra Demi Moore con occhiali Gucci, Bella Hadid con occhiali Khaite by Oliver Peoples, Kim Kardashian con occhiali Gucci

Big, bold, black sunglasses: gli occhiali da sole che stanno facendo impazzire tutti quest'estate sono i bug eye, con maxi lenti che ricordano gli occhi di una mosca o di un insetto. Si tratta di modelli avvolgenti, che coprono quasi mezzo volto e che spopolano nei look delle star. Va detto che da sempre celebrities e volti noti utilizzano maxi occhiali per coprire il viso stanco o senza trucco, soprattutto quando sono assediati dai paparazzi durante attimi di vita privata. Ora però abbiamo visto sfilare un gran numero di personaggi mentre indossano bug eye in occasioni pubbliche, come il tappeto rosso del Festival di Cannes, al Roland Garros o al Gran Premio di Monaco.

Qui parliamo di occhiali da sole che non passano inosservati, senza dubbio non ci troviamo dinanzi a modelli minimal, eppure il loro hype continua a crescere, determinando il loro ingresso nella lista degli accessori must have dell'estate 2026. Probabilmente il successo deriva dal ritorno all'estetica Y2K o da una reazione agli anni del quiet luxury, trend che si sta pian piano spegnendo, sostituito da una serie di tendenze massimaliste in cui regnano stampe, accostamenti di colore audaci, abbinamenti in layering e accessori di forte impatto visivo.

Bella Hadid a Cannes con occhiali Khaite by Oliver Peoples

Tra le fan e i fan del mega occhiale scuro ci sono Demi Moore e Isabelle Huppert: sulla Croisette lo scorso maggio sono apparse con abiti da sera e gioielli milionari, completano alcuni look con lenti bold firmate Gucci. Un modello simile lo abbiamo visto indosso a Ghali, ospite di uno dei torneo di tennis più celebri al mondo, mentre Kim Kardashian, per assistere alla gara del compagno Lewis Hamilton al Gran Premio di Monaco, ha sfilato dinanzi a uno stuolo di fotografi con mascherine dalle lenti colorate o total black senza montatura e con morsetti metallici sulle stanghette.

Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco con occhiali Gucci

Anche in quest'ultimo caso a firmare gli occhiali in stile bug eye è la Maison Gucci, diretta da Demna, designer la cui estetica è caratterizzata da volumi esagerati, soprattutto quando si parla di accessori. Ricordiamo tutti le sneakers XXL disegnate per Balenciaga o i maxi boot sproporzionati, ora che è alla direzione di Gucci, nei suoi abiti dominano linee slim e asciutte che guardano all'era Tom Ford, mentre il tocco bold è maxi viene riservato all'occhialeria creata per l'estate 2026.

Milly Alcock con occhiali da sole e look McQueen

I modelli più cool per l'estate 2026

I bug eye sunglasses hanno un mood ispirato agli anni 2000, momento in cui era di gran moda mascherine e occhiali avvolgenti dalle linee extra large, in vetro o con montatura in acetato. Le attuali varianti spaziano dagli occhiali total black a mosca, come quelli di McQueen e Alaia, ai modelli in colori pastello di Miu Miu o coperti da cristalli Swarovski, fino a quelli "tutto lente" di Chanel e ancora agli occhiali caratterizzati da tonalità calde di miele firmati Oliver Peoples, questi ultimi indossati da Bella Hadid. Il dettaglio in comune tra tutte queste varianti sono le maxi dimensioni, la montatura bold e le linee sinuose che sembrano avvolgere il volto come una maschera.

Occhiali bug eye Swarovski

Come abbinare i bug eye sunglasses

Sono perfetti per aggiungere un tocco cool e originale ad un look basic da città o per essere indossati con costume e pareo in spiaggia. Data l'importanza delle forme è importante dosare la scelta degli altri accessori: con un paio di occhiali mosca si possono abbinare dettagli contrastanti per creare un effetto finale elegante eppure originale. E' possibile infatti coordinare un paio di scarpe slingback monocolore o bowling bag a trapezio, così da alternare accessori iper moderni ad altre proposte retrò e più classiche.