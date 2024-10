video suggerito

Scultura o stivali? Le scarpe esagerate di Diletta Leotta da oltre 2000 euro Nel nuovo look mostrato da Diletta Leotta sui social, gli stivali sono il pezzo forte: un modello con gamba dritta particolarmente ampia, ovviamente griffato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Per Diletta Leotta sta per cominciare una nuova avventura televisiva. Il pubblico la vedrà finalmente al timone de La Talpa, programma in partenza su Canale 5. Lo show l‘ha tenuta molto impegnata e lontana dalla famiglia. Questo un po' l'ha destabilizzata, perché non si era ancora mai ritrovata così tanto tempo senza sua figlia. La piccola Aria in quell'arco di tempo è stata col papà: la conduttrice questa estate ha sposato Loris Karius. Spesso si mostrano insieme sui social, dove condividono momenti di vita privata e professionale. Nelle ultime immagini sui social sono con una coppia di amici e non è sfuggito l'originale look della conduttrice.

Chi ha firmato gli stivali di Diletta Leotta

Look di pelle per Diletta Leotta: nelle immagini condivise sui social, con fan e follower, indossa una minigonna abbinata a blazer oversize, con body trasparente. Il pezzo forte dell'outfit sono i maxi stivali firmati Balenciaga. Sono il modello New Wader da 2500 euro: questo il prezzo sul sito ufficiale della Maison. Fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25: presentano tacco a spillo e gamba dritta particolarmente ampia.

Stivali, must have dell'autunno

Il must have immancabile nel guardaroba della stagione fredda, sono gli stivali: l'investimento da fare per una stagione fashion. Dai cuissardes aderenti sulla coscia ai modelli con tacco alto, da quelli neri a quelli colorati, dai camperos fino a quelli "pelosi" effetto yeti, sulle passerelle per l'Autunno/Inverno 2024-2025 della Milano Fashion Week le Maison hanno portato in passerella diverse versioni.

Leggi anche Diletta Leotta pronta per La Talpa: indossa shorts e felpa dark ma coi tacci a spillo fluo

Stivali Balenciaga

Gli stivali mettono d'accordo chi cerca comodità e chi è più fashion addicted, al passo con le tendenze. Dai look quotidiani a quelli glamour da sera, ogni occasione ha il suo stivale adatto e l'abbinamento perfetto. I camperos si prestano soprattutto a look denim, magari con leggings, mentre i biker sono i più indicati per chi cerca un tocco rock, magari con jeans skinny oppure shorts.

I cuissardes sono l'ideale per minigonne e abitini corti. Gli stivali con gambale largo, come quelli di Diletta Leotta, sono i più gettonati al momento, perfetti per look basic e minimal, essendo già particolarmente vistosi.