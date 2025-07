Qual è l’isola greca dove gli hotel di lusso costano meno di 300 euro a notte

Manca ormai pochissimo all'inizio delle ferie e in molti hanno già prenotato qualche giorno fuori città per godersi il meritato relax al termine di un lungo anno lavorativo. La Grecia in questo 2025 torna a essere tra le mete più gettonate, anche se, tra isole iconiche e rinomate e isole che, al contrario, sono isolatissime e poco conosciute, ne spicca una in cui gli hotel a 5 stelle costano pochissimo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla location in cui si può organizzare una vacanza "di lusso" ma senza spendere cifre da capogiro.

Perché visitare Creta

Qual è l'isola greca che permette di soggiornare in hotel a 5 stelle senza spendere troppo? Creta, una location famosa per la sua storia, per le sue tradizioni e per il suo mare cristallino (non a caso qui si trovano alcune delle spiagge più belle al mondo degli ultimi anni). Al di là delle solite mete balneari, vanta anche luoghi incontaminati in cui domina la natura selvatica e la pastorizia, dove ci si sveglia con i campanacci delle capre, circondati da meravigliosi ulivi. Di fronte tanta bellezza, di sicuro in molti penseranno che i prezzi proposti siano da capogiro ma la verità è completamente diversa: per una vacanza all-inclusive in un hotel a 5 stelle si spendono dai 220 euro ai 540 euro a notte, cifre decisamente abbordabili rispetto a quelle associate solitamente al lusso sfrenato.

Creta

I resort economici a 5 stelle sull'isola

Il primo hotel di lusso da visitare assolutamente a Creta è il Nana Princess, un complesso di suite e ville in pietra nera con vista sul mare, collocato su una collina tra Hersonissos e Malia. Piscina, spa, degustazioni in cantine locali: le esperienze da provare qui sono di ogni tipo, il tutto per poco più di 540 euro a notte. Chi vuole risparmiare ancora di più può optare per il resort a 5 stelle (ma a conduzione familiare) chiamato Creta Maris.

Nana Princess

Si trova a Hersonissos e ricorda un tradizionale villaggio cretese con edifici imbiancati e ricoperti di buganvillee. Ha la sua spiaggia privata, una piscina con vista mare e un centro benessere, quanto costa un soggiorno qui? Si parte da poco più di 200 euro a notte. Insomma, a quanto pare non sempre le esperienze di lusso richiedono la spessa di cifre esorbitanti, basta semplicemente spulciare il web per trovare la soluzione su misura per le proprie tasche.