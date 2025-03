video suggerito

Quali sono le isole greche più sottovalutate (che non sono ancora affollate in estate) Volete organizzare una vacanza in Grecia ma lontani dai soliti luoghi presi d’assalto dal turismo di massa? Ecco quali sono le isole più sottovalutate che ancora oggi sono incontaminate. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Grecia è tra le mete turistiche che negli ultimi anni hanno subito di più gli effetti negativi dell'overtourism. Complici i prezzi bassi, i panorami da sogno e i luoghi iconici super Instagrammabili, con l'arrivo delle belle giornate le isole al largo di Atene vengono invase dai viaggiatori internazionali e in alcuni casi diventa quasi impossibile passeggiare tra le stradine del centro senza ritrovarsi strattonati dalla folla. Santorini, Mykonos, Corfù: queste sono solo alcune delle località più gettonate ma in quanti sanno che esistono delle isole greche ugualmente meravigliose ma al momento sconosciute al turismo di massa?

Da Tilos a Chios

Volete organizzare una vacanza in Grecia ma senza ritrovarvi in luoghi affollatissimi? Potete puntare sulle isole meno gettonate ma ugualmente splendide. Il paese, infatti, conta ben 227 isole abitate nel Mediterraneo, nel Mar Egeo e nello Ionio e molte di loro sono decisamente sottovalutate, nonché fuori dai soliti tour turistici.

Tilos

La prima è Tilos, un paradiso dal fascino incontaminato con spiagge appartate, campeggi liberi e panorami incredibili. Si trova a metà strada tra Kos e Rodi, conta 746 abitanti ed è perfetta per coloro che sono alla ricerca di privacy e tranquillità. Chios, invece, è la quinta isola greca per grandezze ma, nonostante ciò, non è vittima del turismo di massa. È un perfetto mix di mare cristallino e villaggi medievali, un luogo che ha conservato la bellezza autentica della Grecia.

Chios

Le isole greche ancora incontaminate

Coloro che non hanno paura di affrontare un viaggio tortuoso possono visitare Kythira. Si trova nel sud del Peloponneso e non è semplice accedervi, è raggiungibile solo in traghetto da Cerigo, a sua volta raggiungibile solo con un volo interno da Atene. Lo sforzo, però, vale il risultato: Kythira è ricca di bellezze naturali e attrazioni turistiche ed è l'ideale per chi è alla ricerca di relax e divertimento.

Kythira

Amorgos è invece l'isola preferita dagli amanti del turismo alternativo, della natura e della tranquillità, mentre Samos va scelta se si amano i resort di lusso ma anche le spiagge appartate. Insomma, basta fare qualche ricerca in più e organizzarsi in anticipo per evitare le solite isole super turistiche della Grecia: in quanti sceglieranno uno di questi luoghi incontaminati per le prossime vacanze estive?

Amorgos