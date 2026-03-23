Quali sono le isole greche da visitare nell’estate 2026 secondo gli esperti di viaggi

La primavera 2026 è appena cominciata e per molti questo significa che è arrivato il momento di pianificare le vacanze estive. Sebbene manchino ancora molti mesi alle ferie, è proprio questo il periodo dell’anno in cui vanno prenotati voli e soggiorni per risparmiare. In questo 2026 la Grecia continuerà a essere una delle mete più gettonate dagli amanti del mare ma, se si vogliono evitare le folle eccessive tipiche di isole rinomate come Mykonos, si farebbe bene a puntare tutto su delle scelte non convenzionali. Ecco quali sono le isole greche perfette per organizzare i prossimi viaggi estivi.

Da Naxos a Milo, le isole greche da visitare

Scegliere l’isola greca in cui trascorrere le vacanze estive sembra essere un’impresa impossibile, basti pensare che solo quelle abitate sono 227. Marina e Alexander Kaulartz sono arrivati in soccorso ai turisti indecisi: sono una coppia di travel influencer e, dopo aver visitato decine di isole più o meno note della Grecia, hanno condiviso sui social i loro consigli. Naxos, la più grande delle Cicladi, è la scelta ideale per coloro che sono alla ricerca di lunghe spiagge sabbiose, siti storici suggestivi e piccole taverne in spiaggia.

Naxos

Qui non mancano neppure i piccoli villaggi e i luoghi panoramici incontaminati: insomma, è il perfetto mix di tranquillità e divertimento. Milo, l’isola vulcanica nel Mar Egeo, a nord di Creta, è un vero e proprio gioiellino che catapulta i suoi visitatori in un altro mondo. Meravigliose scogliere da cui fare i tuffi, il castello di Plaka da cui godersi il tramonto e mare cristallino in cui immergersi: queste sono solo alcune delle esperienze da provare.

Milos

Perché Mykonos è da evitare durante l'estate 2026

Tra le isole meno famose, assolutamente perfette per coloro che vogliono entrare in contatto con la vera cultura greca, c’è Folegandros, dove si possono organizzare gite in barca, aperitivi al tramonto ed escursioni avventurose, oltre che giornate di totale relax tra mare e tintarella. Da evitare, invece, è l’isola di Mykonos: a meno che non si vada alla ricerca di un’esperienza di lusso e di tendenza all’insegna della vida loca, l’isola risulta troppo affollata e costosa (dunque ha perso il fascino “originario” delle isole greche). Santorini, invece, potrebbe rivelarsi una sorpresa, soprattutto se visitata durante la primavera, dunque fuori dall’alta stagione, durante la quale si registra un vero e proprio boom di turisti.