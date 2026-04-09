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Hydra, l’isola greca che ha vietato l’uso delle auto: ci si sposa a piedi o con i muli

Si chiama Hydra ed è un’isola greca rimasta ancora incontaminata. Oltre al mare cristallino e ai panorami da fiaba, la sua particolarità sta nel fatto che ha vietato l’uso delle auto.
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A cura di Valeria Paglionico
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Con l'estate 2026 che si avvicina è arrivato il momento di pensare a dove trascorrere le prossime vacanze. Certo, quest'anno la guerra in Iran sta avendo non poche ripercussioni sul settore travel (soprattutto a causa del caro carburante che ne deriva) ma cominciare a fare le proprie valutazioni non costa nulla. Tra le mete più gettonate della prossima estate probabilmente ci sarà ancora una volta la Grecia ma, se si vogliono evitare le classiche Santorini e Mykonos, si può puntare tutto su Hydra, un'isola più discreta, meno turistica e incredibilmente autentica.

Hydra è l'isola greca in cui rallentare

Hydra è una delle isole greche meno note ma forse decisamente più suggestiva delle altre. Si trova nel Golfo Saronico, nel Mar Egeo, tra Poros e Spetses, ed è perfetta per coloro che sono alla ricerca di un luogo incontaminato dove potersi godere davvero la natura e il relax. Niente locali all'ultima moda e ristoranti di lusso, a Hydra non esiste overtourism o movida, è un luogo intimo e senza rumore, dove le case in pietra in bianco e blu offrono panorami mozzafiato e dove le barche a vela parcheggiate nel porto sembrano essere sospese nel tempo. Taverne tipiche, spiagge da sogno e scorci mozzafiato: la parola chiave di questa terra è "rallentare".

Hydra
Hydra

A Hydra non esistono automobili

Il dettaglio di Hydra che non può passare inosservato? Su tutta la sua superficie non esistono auto: a partire dal 1950 il governo locale le ha vietate per legge. Qui per spostarsi tra i vicoli in pietra, tra le suggestive scale e i lunghi sentieri si usano solo i propri piedi o al massimo ci si serve di un "passaggio" di asini e muli. Il risultato? Si sperimenta davvero il concetto di vita lenta, fatta di silenzio, di equilibrio e di totale relax. Insomma, a quanto pare Hydra è la meta ideale per fuggire dalla frenetica vita cittadina, dove si viene travolti da smog, clacson e rumori assordanti di ogni tipo. Certo, la movida scarseggia, ma in compenso si entra in contatto con la vera anima wild della Grecia.

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