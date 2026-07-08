Taylor Swift, le foto del matrimonio sono finte e generate con l’AI: lo sposo non è lo sposo e i vestiti cambiano

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati lo scorso 3 luglio al Madison Square Garden. Le foto del matrimonio che sono uscite sono tutte fake, generate con AI. Queste sono state riprese da diversi giornali di gossip, eppure gli indizi per capire che sono false sono evidenti.

Una delle foto di Taylor Swift generate con l’AI

Lo scorso 3 luglio è stato celebrato uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce. Gli invitati erano più di mille e molti di loro erano celebrità: da Adam Sandler che ha ufficiato le nozze fino a Bradley Cooper, Gigi Hadid e Selena Gomez. Il grande evento ha avuto luogo al celebre Madison Square Garden, nel cuore di Manhattan a New York City, precisamente al 4 di Pennsylvania Plaza. Per l'occasione, tutta l'area circostante è stata blindata e sono state mobilitate anche le forze dell'ordine per controllare la zona, con moltissimi fan che festeggiavano da dietro le transenne. Come c'era da aspettarsi, il matrimonio è stato esclusivo, tanto che i neo sposi hanno fatto firmare agli invitati accordi di riservatezza e vietato anche l'uso dei telefoni all'interno dell'arena, allestita per l'occasione come un castello. Eppure, il giorno stesso del matrimonio hanno iniziato a circolare presunte foto di Taylor Swift e Travis Kelce. Se alcune a un primo momento potevano sembrare vere, si tratta indubbiamente di immagini generate con l'intelligenza artificiale, come dimostrano diverse "prove".

Una delle foto del matrimonio di Taylor Swift generate con l’AI

Le foto finte di Taylor Swift e Travis Kelce che hanno ingannato i media

Su Instagram sono apparse ovunque le foto del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce e sono diventate subito virali, complice il fatto che i fan della popstar americana erano decisamente desiderosi di vederla nel giorno delle sue nozze. Partendo dalle foto che sembrano "più realistiche", ovvero quelle che sembrano essere scattate da un palazzo di fronte e immortalare la cantante in un momento pre wedding rubato, in alcune si vede la Swift vicino a una finestra di un grattacielo con un bicchiere in mano e un vestito bianco con ricami in pizzo e un velo leggero legato allo chignon. Peccato che, sempre in un'altra foto della cantante vicino alle vetrate, si vede Swift con lo stesso bicchiere in mano ma un vestito completamente diverso. È stato confermato che il suo abito e anche quello di Travis Kelce sono stati disegnati dal direttore creativo di Dior, Jonathan Anderson. Ma oltre a questo non è trapelata alcuna descrizione o alcuna foto ufficiale.

Travis Kelce e Taylor Swift, foto generate con l’AI

Osservando invece le foto scattate all'interno, un altro indizio indiscutibile è che in alcune di queste, in particolare una in cui camminano tra i tavoli e Taylor ha un bicchiere in mano, è proprio evidente che lo sposo non sia il giocatore degli Chiefs Travis Kelce, ma un'altra persona generata con l'AI. Prestando attenzione ai dettagli, o semplicemente osservando un attimo il suo viso, si capisce in modo abbastanza palese che non si tratti di Kelce.

Travis Kelce e Taylor Swift, foto generata con l’AI

È poi è letteralmente impossibile che delle foto possano essere emerse in questi giorni, oltre che per gli accordi di riservatezza, anche per il fatto che non si potesse guardare dentro il Madison Square Garden. Non importa quali obbiettivi potenziati potessero avere i paparazzi. Come riportato da TMZ, infatti, in un video dato ai media americani si vedono tende bianche che coprono ogni possibile visuale dell'interno dell'arena, a partire dall'ingresso. Inoltre, l'accesso a ogni pedone è stato vietato nelle vie circostanti il Madison Square Garden: tutto era blindato. I poliziotti di New York erano distribuiti con delle transenne e controllavano i passanti: sul lato ovest della Seventh Avenue tra West 31st e 34th Street e sulla West 33rd tra Seventh e Eighth Avenue era impossibile passare (cosa che ha scatenato le proteste di diversi cittadini già provati dal caldo).

Una finta foto di Taylor Swift e del suo abito

Il caso delle finte foto di Taylor Swift e Travis Kelce fa discutere non solo per l'ansia che si percepisce nell'essere informati obbligatoriamente sulla vita privata di qualcuno, ma anche e soprattutto perché non sono pochi i giornali di gossip nazionali, anche italiani, che hanno ripreso le foto per fare degli articoli sul matrimonio della coppia, non analizzando evidentemente che erano dei palesi fake. Certo, in parte può farci preoccupare l'uso dell'Intelligenza artificiale e come si stia diffondendo così rapidamente, dall'altra basterebbe un po' più di accortezza e senso critico per accorgerci di quello che abbiamo davanti agli occhi, nella realtà.