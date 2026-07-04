Il matrimonio di Taylor Swift: l’abito Dior, i gioielli preziosi e la cerimonia al Madison Square Garden

Taylor Swift e Travis Kelce si sono ufficialmente sposati in una grande cerimonia al Madison Square Garden che ha bloccato metà New York. Tra gli invitati, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Hugh Grant e Adam Sandler, che ha anche ufficiato le nozze.

Travis Kelce e Taylor Swift

Le nozze più attese dell'anno sono state infine celebrate: Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio si è svolto ieri, venerdì 3 luglio, niente meno che al Madison Square Garden, considerata l'arena più famosa al mondo. La cantante pluripremiata non poteva che fare le cose in grande per il giorno del sì: fin dalla sera precedente alla cerimonia, in occasione della rehearsal dinner, sono numerosissimi i vip avvistati a Manhattan. In effetti, il weekend del 4 luglio ha trasformato New York in una grande festa, tra look da red carpet e coppie di vip. Certo, le proteste non sono mancate. Nei dintorni dell'arena e nelle strade adiacenti, infatti, sono state fotografate schiere di poliziotti e forze delle polizia dispiegate per proteggere le celebrità presenti all'evento, di fatto bloccando mezza città. Questo non ha però fermato le swifties: conosciute per essere le fan più fedeli al mondo, erano in migliaia fuori dall'arena. Dulcis in fundo, ad ufficiare il matrimonio della coppia è stato l'attore Adam Sandler, da tempo amico di Kelce e Swift.

La scritta apparsa fuori dal Madison Square Garden per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce sposi: cosa sappiamo del matrimonio

Le indiscrezioni sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce giravano da diversi mesi, ma nulla sembrava essere certo, nemmeno la data. Da giovedì sera però diverse star sono state avvistate a New York nei pressi del Madison Square Garden, confermando le voci secondo le quali sarebbe stata proprio la famosa arena la location per le nozze. Gigi Hadid, Bradley Cooper, Stevie Nicks, Selena Gomez e Hugh Grant sono solo alcuni dei molti volti noti visti arrivare per l'occasione. Il matrimonio è fuori dal comune, come ci si poteva aspettare dalla cantante che negli ultimi anni ha infranto ogni record. Secondo indiscrizioni la coppia infatti ha detto chiaramente ai propri invitati che non voleva regali e ha inoltre donato 26 milioni di dollari in associazioni benefiche. Per la celebrazione, Swift e Kelce hanno deciso di non avere i classici testimoni o le damigelle: la cantante ha avuto al suo fianco come Man of honor il frattello Austin Swift, mentre il giocatore degli Chiefs ha scelto il fratello maggiore Jason Kelce come Best man.

Fan attorno alla Madison Square arena per il matrimonio di Taylor Swift

Le transenne e le barricate erano presenti in tutte le strade vicino all'arena, partendo dalla West 31st Street a Manhattan, e lo sono state fino a poco fa, ovvero alle prime ore della notte di sabato (New York è 6 ore indietro rispetto all'Italia). Secondo sempre indiscrezioni, invece di essere la solita arena dove si svolgono partite e campionati, la Madison Square sarebbe stata trasformata in un giardino delle fiabe, come riporta la caporedattrice di People Magazine, Charlotte Triggs.

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Fan di Taylor Swift e un manifestante fuori dall’arena

Gli sposi vestono Dior Haute Couture

Chiunque conosca Taylor Swift sa che da anni la cantante parlava di matrimonio, anche e soprattutto dopo le delusioni amorose che ha avuto. Finalmente ha trovato la sua persona nel giocatore di football Travis Kelce, con il quale sta insieme dal 2023 e si è fidanzata ufficialmente ad agosto 2025. Per le nozze, celebrate dall'amico di lunga data Adam Sandler, Taylor Swift e Travis Kelce hanno scelto eleganza e sogno, optando entrambi per abiti di Christian Dior Haute Couture, disegnati da Jonathan Anderson, direttore creativo delle collezioni donna: conosciuto per design elaborati e fuori dagli schemi, Anderson sarebbe al primo vestito per una star internazionale. A completare il look della cantante, scarpe di Christian Louboutin e gioielli Cartier. Per ora, le uniche foto che ci sono online sono quelle delle star che arrivano e lasciano l'arena: tutti aspettano solo di poter sbirciare un pochino al matrimonio da favola della cantante.