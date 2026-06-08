I regali per gli invitati al matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner: dai ventagli al set di pentole

Dua Lipa e Callum Turner sono diventati protagonisti di un mega matrimonio a Palermo. Cosa hanno regalato agli ospiti? Ecco gli omaggi e le bomboniere, dai ventagli personalizzati ai set di pentole.

Lo scorso weekend è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno: il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. Dopo il fatidico sì a Londra (con tanto di meravigliosi abiti custom), i due sono volati a Palermo e hanno festeggiato in gran stile a Villa Valguarnera. Elton John ha cantato Your Song, chef stellati hanno preparato la cena, dj internazionali come Martin Garrix hanno intrattenuto gli ospiti per tutta la notte e la popstar ha lasciato trionfare il glamour con un abito griffato con la schiena nuda: il party è stato letteralmente da sogno. Naturalmente non sono mancati i regali e le bomboniere per gli invitati: ecco cosa hanno portato a casa in ricordo delle nozze da mille e una notte.

I regali personalizzati distribuiti durante il matrimonio

Gli invitati al matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner hanno ricevuto diversi omaggi durante i festeggiamenti palermitani. Innanzitutto ognuno di loro sulle sedie decorate con fiocchi di raso posizionate nei giardini monumentali di Villa Valguarnera ha trovato un kit anti-caldo composto da ventaglio e fazzoletto, entrambi ricamati a mano con la scritta "Stay mad with me forever" ("Rimani pazzo di me per sempre"). Per partecipare alla cena stellata, al dj set e agli eventi a tema disseminati in tutta Palermo, gli ospiti hanno ricevuto, inoltre, dei braccialetti d'oro con microchip che consentivano l'accesso a diverse aree.

I set di pentole Le Creuset per gli invitati

Stando ad alcune foto diventate virali sui social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero pensato a una bomboniera tutt'altro che tradizionale per i loro ospiti. Niente quadri, statuine o accessori di design, i due si sarebbero fatti recapitare a Palermo 200 set set da 13 pentole di Le Creuset, noto brand francese di alta cucina.

Le Creuset

Probabilmente la collezione scelta è Gli Imperdibili con padelle e casseruole colorate, il prezzo? Sul sito ufficiale del marchio ogni set viene venduto a 1.515 euro. Al momento, però, non si ha la certezza di questo dettaglio ma tanto è bastato per far impazzire gli utenti del web, che hanno apprezzato non poco l'idea dei due novelli sposi, definendo le bomboniere un regalo glamour e di qualità.