L’abito da sposa di Dua Lipa: oltre mille ore di lavoro per la sirena di perle e cristalli

Dua Lipa ha condiviso le foto del matrimonio con Callum Turner a Villa Valguarnera, rivelando il meraviglioso abito da sposa custom made. Si tratta di un pezzo unico Haute Couture firmato Chanel, che ha richiesto oltre mille ore di lavoro per essere portato a termine.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a inizio giugno in Sicilia e ora stanno girando l'Italia per il loro viaggio di nozze. Nonostante siano passati giorni dal fatidico sì, se ne continua a parlare e il motivo è molto semplice: solo nelle ultime ore la cantante ha condiviso le foto della splendida cerimonia a Villa Valguarnera. Dopo aver incantato tutti con il tailleur Schiaparelli a Londra e aver scoperto la schiena con un maxi dress di Bottega Veneta scelto per il party, per le nozze vere e proprie ha fatto di più: ha indossato un sontuoso abito custom e Haute Couture di Chanel.

Il primo abito da sposa creato da Matthieu Blazy

Dua Lipa ha sempre avuto un rapporto speciale con la Maison Chanel e non sorprende che per il suo grande giorno abbia puntato proprio sulla sua eleganza senza tempo e sul suo glamour. Seguita da Lorenzo Posocco, ha rispettato la tradizione del total white con un sontuoso abito gioiello realizzato su misura per lei.

L’abito da sposa Haute Couture di Chanel

Si tratta di un pezzo unico di Haute Couture, il primo vestito da sposa progettato da Matthieu Blazy, che ha pensato bene di lanciarsi in questa nuova esperienza in onore della popstar, definita “friend of the House”. Creato a mano negli atelier di 31 Rue Cambon, è nato dalla collaborazione con 4 diverse Maisons d'art, ovvero Atelier, Montex, Lemarié e Lesage, che hanno dato vita agli intricati ornamenti che lo ricoprono.

La scollatura gioiello

Sull'abito di Dua Lipa ci sono quasi 500mila perline e cristalli

Il wedding dress di Dua Lipa è una classica sirena con scollo all'americanama è destinato a rimanere nella storia dei look bridal delle star grazie alle fasce di cristalli incrociati che ricoprono la schiena, proprio come se fossero delle collane.

Dua Lipa in Chanel Haute Couture

Realizzato in tulle ricamato a mano, il vestito cade sensuale lungo la silhouette e brilla di luce propria grazie a 480mila perle e cristalli dell’Atelier Montex e gioielli trompe l’œil (per essere applicati sono state necessarie oltre mille ore di ricamo artigianale operato da Lesage).

Dua Lipa e Callum Turner

La gonna è aderente sulla parte alta, mentre sugli orli si allarga e diventa tempestata di esuberanti piume. Non è mancato il velo con ricami in pizzo lungo ben 6 metri e le scarpe coordinate in satin bianco, delle pumps custom made realizzate da Massaro. Artigianalità, eccellenza e glamour: il look da sposa di Dua Lipa è il simbolo della sua iconicità.