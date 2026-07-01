Dua Lipa e Callum Turner nell’Argentario in viaggio di nozze: l’hotel sul mare costa 7mila euro a notte

Continua il viaggio di nozze tutto italiano di Dua Lipa e Callum Turner. I due novelli sposi sono stati tra la provincia di Roma e l’Argentario, condividendo sui social alcune delle loro foto più belle: ecco dove hanno soggiornato.

Dua Lipa e Callum Turner sono la coppia del momento: hanno pronunciato il fatidico sì a Londra qualche settimana fa, poi sono volati in Italia per il matrimonio in gran stile con tanto di festeggiamenti durati un intero weekend. Inutile dire che la popstar ha lasciato trionfare il glamour con una serie di abiti da sposa griffati e su misura, dalla spettacolare creazione gioiello di Chanel alla sirena con la schiena nuda di Bottega Veneta. Ora i due novelli sposi, che da sempre amano l'Italia, sono in luna di miele nel nostro paese. Stanno girando lo stivale in lungo e in largo, da Tropea a Napoli, dall'Umbria all'Argentario, da Roma alla Toscana. Dove hanno soggiornato?

L'hotel con bagno di marmo in cui Dua Lipa ha posato nuda

Taormina, Tropea, Matera, Napoli, Ischia: queste sono solo alcune delle mete visitate da Dua Lipa e Callum Turner durante il viaggio di nozze. Tra le tappe italiane non poteva mancare Roma, anche se, oltre alle iconiche stradine del centro, i due hanno fatto visita anche a un luogo "di nicchia", Palo Laziale, situato nel comune di Ladispoli, in provincia di della Capitale, lungo la fascia costiera tirrenica.

Hotel La Posta Vecchia

Qui hanno soggiornato nell'hotel La Posta Vecchia, una villa risalente al 1640, voluta dalla famiglia Orsini e poi diventata di proprietà di Jean Paul Getty nel 1960. Arredi rinascimentali, pitture sofisticate e tappeti preziosi: al suo interno sembra di ritornare indietro nel tempo. Dua e Callum hanno soggiornato nella Medici Suite, la camera col bagno di marmo contornato da un'antica scalinata in cui la popstar si è immersa, il suo prezzo? 2.464 euro a notte.

Dua Lipa nella Medici Suite

L'hotel nell'Argentario con spiaggia privata

I novelli sposi hanno poi proseguito la loro luna di miele alla volta dell'Argentario, nella Maremma, in Toscana. Hanno soggiornato nel lussuoso hotel Il Pellicano, situato in cima a una scogliera di Porto Ercole e considerato il simbolo per eccellenza della dolce vita italiano.

Hotel Il Pellicano

Dotata di una spiaggia rocciosa privata gratuita, una piscina di acqua salata e un ristorante stellato Michelin, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare, un rifugio senza tempo dove lentezza, eleganza e creatività si fondono.

Callum Turner all’hotel Il Pellicano

Non sorprende, dunque, che la cantante in persona abbia accompagnato le foto della vacanza alla didascalia "Il paradiso in terra". Anche in questo caso i prezzi non sono alla portata di tutti: una doppia superior vista mare costa oltre 2.700 euro a notte, mentre per la soluzione più lussuosa, la Argentario suite, si superano i 6.700 euro.

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