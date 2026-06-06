Dua Lipa a Palermo, il primo look delle nozze è un abito a sirena con piume di struzzo di Bottega Veneta

Dopo il matrimonio civile a Londra, Dua Lipa è arrivata in Sicilia per proseguire i festeggiamenti con Callum Turner. Per il debutto palermitano ha scelto un abito Bottega Veneta in pelle intrecciata e piume di struzzo.

Dua Lipa in Bottega Veneta a Palermo insieme al marito Callum Turner, foto di Backgrid

Dopo il fatidico sì pronunciato lo scorso 30 maggio presso l’Old Marylebone Town Hall di Londra, Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per proseguire i festeggiamenti delle loro nozze. Per la cerimonia civile londinese la cantante aveva indossato un elegante abito Schiaparelli firmato da Daniel Roseberry, un omaggio all’iconico look sfoggiato da Bianca Jagger nel giorno del suo matrimonio. Archiviato il capitolo britannico, la coppia è volata in Sicilia tra Palermo e Bagheria per tre giorni di celebrazioni tra dimore storiche, hotel di lusso e feste in piazza. Un evento che ha attirato l’attenzione internazionale ma che ha anche suscitato polemiche tra alcuni residenti, contrari alle limitazioni e ai divieti imposti per garantire sicurezza e privacy agli ospiti. Nel frattempo, la cantante ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile presentandosi in Sicilia con un elegante abito a sirena di Bottega Veneta.

Dua Lipa in Bottega Veneta a Palermo, Backgrid

Il primo look di Dua Lipa in Sicilia, un abito a sirena con piume di struzzo

Per la serata inaugurale dei festeggiamenti palermitani, Dua Lipa ha scelto una creazione personalizzata di Bottega Veneta che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di moda. L’abito bianco, con scollo all’americana e schiena scoperta, è stato realizzato con l’iconico intrecciato della maison e si apre in una spettacolare gonna a sirena impreziosita da piume di struzzo bianche. A completare il look, una clutch coordinata decorata con le stesse piume e gioielli Bulgari in oro.

Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, Backgrid

Festeggiamenti in grande stile tra lusso e polemiche

Si era detto che le celebrazioni siciliane della coppia sarebbero state in grande stile e sembra essere proprio così. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, sono stati previsti oltre venti cambi d’abito per la sposa nel corso del lungo weekend, con eventi distribuiti tra alcune delle location più prestigiose della città e della provincia di Palermo. Tra gli scenari scelti figurano Villa Igiea e la storica Villa Valguarnera di Bagheria, quella del Gattopardo. La presenza di numerosi ospiti internazionali e le stringenti misure di sicurezza hanno però generato non poche polemiche tra una parte dei cittadini, che lamentano limitazioni alla circolazione e l’occupazione di spazi pubblici. Le proteste hanno trovato spazio anche sui muri della città con manifesti che denunciavano la trasformazione temporanea di alcune aree urbane in luoghi esclusivi riservati ai vip.

L’abito Bottega Veneta di Dua Lipa a Palermo, Backgrid

Un libro all’inizio della loro storia d’amore

Ma prima di abiti di Schiaparelli o Bottega Veneta, quello che ha colpito i fan di tutto il mondo è l'amore tra Dua Lipa e Callum Turner. La loro storia sembra infatti uscita da una commedia romantica ed è una delle più seguite anche sui social, dove scherzando tanti meme dicono “manifesto un amore come quello che ha trovato Dua Lipa”. I due si sono conosciuti nel 2024 e hanno raccontato di aver scoperto quasi subito una passione comune per la letteratura. A colpirli fu una coincidenza particolare: entrambi stavano leggendo lo stesso romanzo, Trust dello scrittore Hernan Diaz: quel dettaglio si trasformò in un punto di contatto che contribuì ad avvicinarli sempre di più. Da allora la relazione è cresciuta fino alla proposta di matrimonio e alle nozze celebrate quest’anno. Non sorprende quindi che, secondo alcune indiscrezioni, il mondo dei libri abbia avuto un ruolo simbolico anche negli allestimenti scelti per il matrimonio siciliano, come omaggio alla storia che li ha fatti incontrare.