Charlize Theron con i boxer lancia il trend estate 2026: addio mini gonna è il momento dei “mutandoni”

Addio ai classici short, ora i boxer maschili e i “mutandoni” con elastici in vita sono la nuova tendenza dell’estate 2026, da indossare al mare ma anche in città per combattere il caldo. Ecco i modelli must have e le inspo per i look estivi.

Da sinistra short Mango, Charlize Theron con look Tom Ford by Haider Ackerman e pantaloncini rigati American Vintage

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Addio minigonne, bermuda e short per l'estate, il trend del 2026 per combattere il caldo prende ispirazione dallo sleepwear e soprattutto guarda dal mondo dell'abbigliamento intimo maschile. Il capo must di stagione sono infatti tutti i pantaloncini corti che assomigliano ai boxer da uomo: realizzati in cotone, lino o in altri tessuti morbidi come la seta, e con elastico in vita, magari con spacchi laterali o ancora decorati con le classiche fantasie a quadretti o a righe sottili, tipiche dell'abbigliamento intimo e da notte.

A sdoganare lo short in versione boxer è Charlize Theron che, durante una delle tappe dl press tour organizzato per lanciare il film di Christopher Nolan The Odyssey, ha sfilato al Trocadero di Parigi (con la tour eiffel che le faceva da sfondo) indossando un look firmato Tom Ford by Haider Ackerman, i cui capi principali sono un maxi blazr e un pantalone cortissimo in satin grigio perla che ricorda un boxer maschile, con laccettti in vita.

Charlize Theron in Tom Ford by Haider Ackerman durante il press tour del film The Odyssey

Non solo sul red carpet, gli short che sembrano "mutandoni" sono il pezzo principale anche della campagna estiva di Mango, in cui Hailey Bieber, testimonial della stagione, interpreta il trend indossando culotte a sbuffo in tessuto celeste con tasche laterali, in uno styling molto particolare con giacca tecnica dalla linea over.

Hailey Bieber con look Mango

Mutandoni e boxer in passerella

In breve tempo video e foto del look di Charlize Theron e gli scatti di Hailey Bieber sono diventati virali, contribuendo a rendere mainstream una tendenza che avevamo già visto sulle passerelle Primavera/Estate 2026 nelle collezioni che hanno sfilato a New York, Parigi e Milano.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di di Prada

Come spesso accade è da Prada che appaiono i trend più cool di stagione: nella collezione estiva il fil rouge erano i giochi di color block, con accostamenti di tonalità a contrasto, ma anche e soprattutto la presenza costante i tutti i look di alcuni capi intimi, come i reggiseni e mutande, che conquistano la ribalta e non sono più nascosti sotto gli abiti ma ben visibili nello styling. Sotto camicie oversize spuntano dunque "mutandoni" con taschine dalla linea a sbuffo e culotte che si indossano come short con blazer e slingback.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di di Marco Rambaldi

Ancora sulle passerelle di Milano è Marco Rambaldi ad arricchire il discorso legato all'abbigliamento intimo e allo sleepwear, facendo sfilare look "out of bed", con slip stampati indossate in bella mostra e completi a righe con pantalonicini praticamente identici ai boxer maschili. Modelli simili sono rapidamente apparsi nelle collezioni di brand come Mango, Uniqlo, American Vintage e Natura.

L'evoluzione degli short e i pantaloncini da boxe

Un look dalla collezione Primavera/Estate 2026 di Brunello Cucinello

I trend di stagione nascono da mille contaminazioni tra generi e ispirazioni spesso contrastanti, da cui derivano crasi e unioni tra mood diversi e diametralmente opposti, che danno vita a nuovi capi di tendenza. Dall'unione tra capi intimi e ispirazioni legate al mondo dello sport nascono varianti di short, spesso realizzati in tessuti lucenti come la seta, che assomigliano ai pantaloncini da boxe, quelli corti con spacchi laterali e maxi elastici in vita. Brunello Cucinelli per l'estate 2026 ne propone modelli fantasia da indossare in full look coordinati con camicie oversize.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di di Fendi

Fendi punta sul bianco e su line oversize per creare boxy short da indossare con shirt dal maxi cappuccio e con sneaker ballerina dalla linea sottile e affusolata. Stella McCartney propone, invece, versioni per la sera realizzate in pelle eco total black. Anche qui tornano linee over ed elastici in vita ma i pantaloncini da boxe sono abbinati con tacchi alti, peplum top e clutch semi rigide.