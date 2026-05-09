Camicia bianca, il capo chic della P/E 2026: si abbina con jeans o paillettes nei look casual o da cerimonia

Il capo chiave della Primavera/Estate 2026 è la camicia bianca, basta averne una nel guardaroba per rendere chic e di tendenza ogni outfit, da quelli casual a quelli più eleganti.

Camicia Givenchy

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La camicia bianca è il capo passepartout da avere nel guardaroba per la Primavera/Estate 2026. Comoda e perfetta per ogni fisico, pratica perché è facile da abbinare, è inoltre versatile, dato che si può indossare sia di giorno, in look casual o per l'ufficio, sia di sera, negli outfit glamour o pensati per una cerimonia. Oltre a essere un evergreen che non passa mai di moda, la camicia bianca, magari oversize e dal taglio maschile, è molto ma molto chic.

La camicia nei look delle sfilate Primavera/Estate 2026

Simbolo di un'eleganza minimal e senza tempo, la camicia bianca diventa protagonista sulle passerelle di questa stagione in una moltitudine di look che ne reinterpretano forme e utilizzi. Allungata a dismisura o allargata fino a diventare extra large, adornata con maxi fiocchi e lunghi colletti appuntiti o ancora coperta con volant o ridotta a un crop top che mostra l'ombelico, nelle sfilate di Milano e Parigi viene elevata a pezzo iconico, un vero must del guardaroba primaverile.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Balenciaga

A reinterpretare il pezzo chiave di stagione è soprattutto Pierpaolo Piccioli che, sulla passerella P/E 2026 di Balenciaga, trasforma i modelli bianchi con lunghissimi strascichi posteriori. Matthieu Blazy, nella collezione del suo debutto da Chanel, utilizza camicie maschili da smoking per look dall'eleganza sobria e ricercata, in cui il capo ha una silhouette over e si indossa in layering con gonne asimmetriche a strascico.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Chanel

Saint Laurent e Givenchy giocano con proporzioni extra, utilizzando chiusure con maxi nodi o fiocchi, polsini grossi e giganteschi colletti appuntiti. Stella McCartney trasforma la white shirt dal sapore mannish in un mini abito casual, mentre da Schiaparelli la camicia bianca diventa una scultura, grazie a volumetriche rouche che spuntano dal tessuto come un decoro tridimensionale.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent

Perfect combo: la camicia bianca con i blue jeans

Quali sono le combo perfette? Quali gli accostamenti che esaltano il capo bianco rendendo protagonista del look? Senza dubbio l'abbinamento più cool è quello con camicia bianca indossata su un paio di jeans, magari in denim scuro e con maxi risvolti alla base. Il blu intenso del denim fa risaltare il tessuto candido della camicia. Riguardo a linee e silhouette, in questo caso è possibile abbinare una camicia crop con pantaloni palazzo o una white shirt oversize da indossare morbida su jeans a zampa slim e aderenti sui fianchi.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Givenchy by Sarah Burton

Il mix da provare: camicia bianca e paillettes

L'eleganza semplice di una camicia bianca può essere esaltata accostando un capo più ricco e prezioso, come una mini gonna dal baroque mood, coperta di decori tapestry, in tessuto broccato con trama dorata o ancora arricchita da perline, cristalli e paillettes. In abbinamenti simili l'essenza minimal della camicia viene esaltata dalla luce delle applicazioni sparkling.

Giorgia in Ermanno Scervino

L'abbinamento più chic con gonna longuette

La combo più chic è senza dubbio quella con camicia bianca, in stile mannish e dal fit over, e gonna longuette, iper femminile e dalla silhouette aderente a matita. Grazie al contrasto tra le linee opposte e ispirazioni differenti, due capi così diversi si esaltano a vicenda dando vita una outfit minimal, essenziale, eppure molto ricercato.

Greta Gerwig in Bottega Veneta

La camicia nei look formali da ufficio o casual per il tempo libero

Per creare un look formale, da indossare magari a lavoro e in ufficio, la camicia bianca è il capo sui cui puntare e da cui partire per creare il completo giusto. Basta una white shirt dal fit asciutto, che è possibile abbinare a pantaloni palazzo scuri e con una cravatta tono su tono o fantasia, per creare un completo più rigoroso e senza fronzoli.

Look con camicia e cravatta Palosanto

A maniche lunghe o corte, oversize o avvitata, la camicia in cotone, seta o lino candido è perfetta per essere indossata durante la stagione calda nei momenti di relax e nel tempo libero. E' infatti un capo fresco che non costringe il corpo e che si indossa anche sotto un il sole cocente.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Acne Studios

Basta abbinarla a un crop top o con pantaloni a vita bassa per creare un outfit casual o ancora si può indossare con short ampi creando un coordinato total white, magari arricchito da dettagli come un foulard in seta legato al collo, replicando i look visti sulla passerella di Ralph Lauren.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Ralph Lauren

Glam look da sera e completi eleganti da cerimonia

Non solo look da giorno e abbinamenti casual, la camicia bianca quest'anno è stata proposta anche come pezzo principale nei look glamour e in quella da cerimonia. Per creare un completo da sera estremamente elegante basta scegliere camicia candida molto ampia, da abbinare a pantaloni smoking e tacchi a spillo, copiando i look di Charlize Theron e Charlotte Casiraghi.

Charlize Theron in Givenchy by Sarah Burton

Charlotte Casiraghi in Chanel

Puntate, invece, su una luccicante gonna lunga. dalla linea a sirena e coperta di paillettes o cristalli, per partecipare a un matrimonio o a una cerimonia. In questo caso è possibile smorzare la ricchezza della gonna con una camicia bianca sartoriale da portare aperta con intimo in vista e maniche arrotolate o indossata con la scollatura asimmetrica lasciando una spalla nuda.