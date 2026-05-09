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Tendenze moda Primavera/Estate 2026

Camicia bianca, il capo chic della P/E 2026: si abbina con jeans o paillettes nei look casual o da cerimonia

Il capo chiave della Primavera/Estate 2026 è la camicia bianca, basta averne una nel guardaroba per rendere chic e di tendenza ogni outfit, da quelli casual a quelli più eleganti.
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A cura di Marco Casola
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Camicia Givenchy
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Tendenze moda Primavera/Estate 2026

La camicia bianca è il capo passepartout da avere nel guardaroba per la Primavera/Estate 2026. Comoda e perfetta per ogni fisico, pratica perché è facile da abbinare, è inoltre versatile, dato che si può indossare sia di giorno, in look casual o per l'ufficio, sia di sera, negli outfit glamour o pensati per una cerimonia. Oltre a essere un evergreen che non passa mai di moda, la camicia bianca, magari oversize e dal taglio maschile, è molto ma molto chic.

La camicia nei look delle sfilate Primavera/Estate 2026

Simbolo di un'eleganza minimal e senza tempo, la camicia bianca diventa protagonista sulle passerelle di questa stagione in una moltitudine di look che ne reinterpretano forme e utilizzi. Allungata a dismisura o allargata fino a diventare extra large, adornata con maxi fiocchi e lunghi colletti appuntiti o ancora coperta con volant o ridotta a un crop top che mostra l'ombelico, nelle sfilate di Milano e Parigi viene elevata a pezzo iconico, un vero must del guardaroba primaverile.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Balenciaga
Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Balenciaga

A reinterpretare il pezzo chiave di stagione è soprattutto Pierpaolo Piccioli che, sulla passerella P/E 2026 di Balenciaga, trasforma i modelli bianchi con lunghissimi strascichi posteriori. Matthieu Blazy, nella collezione del suo debutto da Chanel, utilizza camicie maschili da smoking per look dall'eleganza sobria e ricercata, in cui il capo ha una silhouette over e si indossa in layering con gonne asimmetriche a strascico.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Chanel
Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Chanel

Saint Laurent e Givenchy giocano con proporzioni extra, utilizzando chiusure con maxi nodi o fiocchi, polsini grossi e giganteschi colletti appuntiti. Stella McCartney trasforma la white shirt dal sapore mannish in un mini abito casual, mentre da Schiaparelli la camicia bianca diventa una scultura, grazie a volumetriche rouche che spuntano dal tessuto come un decoro tridimensionale.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent
Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent

Perfect combo: la camicia bianca con i blue jeans

Quali sono le combo perfette? Quali gli accostamenti che esaltano il capo bianco rendendo protagonista del look? Senza dubbio l'abbinamento più cool è quello con camicia bianca indossata su un paio di jeans, magari in denim scuro e con maxi risvolti alla base. Il blu intenso del denim fa risaltare il tessuto candido della camicia. Riguardo a linee e silhouette, in questo caso è possibile abbinare una camicia crop con pantaloni palazzo o una white shirt oversize da indossare morbida su jeans a zampa slim e aderenti sui fianchi.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Givenchy by Sarah Burton
Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Givenchy by Sarah Burton

Il mix da provare: camicia bianca e paillettes

L'eleganza semplice di una camicia bianca può essere esaltata accostando un capo più ricco e prezioso, come una mini gonna dal baroque mood, coperta di decori tapestry, in tessuto broccato con trama dorata o ancora arricchita da perline, cristalli e paillettes. In abbinamenti simili l'essenza minimal della camicia viene esaltata dalla luce delle applicazioni sparkling.

Giorgia in Ermanno Scervino
Giorgia in Ermanno Scervino

L'abbinamento più chic con gonna longuette

La combo più chic è senza dubbio quella con camicia bianca, in stile mannish e dal fit over, e gonna longuette, iper femminile e dalla silhouette aderente a matita. Grazie al contrasto tra le linee opposte e ispirazioni differenti, due capi così diversi si esaltano a vicenda dando vita una outfit minimal, essenziale, eppure molto ricercato.

Greta Gerwig in Bottega Veneta
Greta Gerwig in Bottega Veneta

La camicia nei look formali da ufficio o casual per il tempo libero

Per creare un look formale, da indossare magari a lavoro e in ufficio, la camicia bianca è il capo sui cui puntare e da cui partire per creare il completo giusto. Basta una white shirt dal fit asciutto, che è possibile abbinare a pantaloni palazzo scuri e con una cravatta tono su tono o fantasia, per creare un completo più rigoroso e senza fronzoli.

Look con camicia e cravatta Palosanto
Look con camicia e cravatta Palosanto

A maniche lunghe o corte, oversize o avvitata, la camicia in cotone, seta o lino candido è perfetta per essere indossata durante la stagione calda nei momenti di relax e nel tempo libero. E' infatti un capo fresco che non costringe il corpo e che si indossa anche sotto un il sole cocente.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Acne Studios
Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Acne Studios

Basta abbinarla a un crop top o con pantaloni a vita bassa per creare un outfit casual o ancora si può indossare con short ampi creando un coordinato total white, magari arricchito da dettagli come un foulard in seta legato al collo, replicando i look visti sulla passerella di Ralph Lauren.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Ralph Lauren
Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Ralph Lauren

Glam look da sera e completi eleganti da cerimonia

Non solo look da giorno e abbinamenti casual, la camicia bianca quest'anno è stata proposta anche come pezzo principale nei look glamour e in quella da cerimonia. Per creare un completo da sera estremamente elegante basta scegliere camicia candida molto ampia, da abbinare a pantaloni smoking e tacchi a spillo, copiando i look di Charlize Theron e Charlotte Casiraghi.

Charlize Theron in Givenchy by Sarah Burton
Charlize Theron in Givenchy by Sarah Burton
Charlotte Casiraghi in Chanel
Charlotte Casiraghi in Chanel

Puntate, invece, su una luccicante gonna lunga. dalla linea a sirena e coperta di paillettes o cristalli, per partecipare a un matrimonio o a una cerimonia. In questo caso è possibile smorzare la ricchezza della gonna con una camicia bianca sartoriale da portare aperta con intimo in vista e maniche arrotolate o indossata con la scollatura asimmetrica lasciando una spalla nuda.

Grace Gummer in Brunello Cucinelli
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