Cos’è il color block, la tendenza Primavera/Estate 2026 che utilizza tonalità a contrasto nell’outfit

Ultimamente non si fa altro che parlare di color block. Cosa significa e come si crea un look che segue la tendenza più originale e cool della Primavera/Estate 2026?

Da sinistra look Prada, Versace e Fendi

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Ultimamente quando parliamo di tendenze per la Primavera/Estate 2026 sentiamo spesso nominare il color block, che in gergo modaiolo vuol dire creare un look fatto a blocchi di colore. Il trend prevede l'utilizzo ci capi di abbigliamento realizzati in tessuti mono colore e senza fantasia da abbinare tra loro a contrasto. Questo vuol dire che l'unione delle tonalità va scelta in una determinata maniera e accostando nuance diverse tra loro e non simili. La scorsa stagione uno dei trend più cool era quello del layering di colore, con capi dalle tonalità simili indossati insieme per creare una stratificazione in degradé. Ora, invece, il color block prevede l'uso di toni accesi e contrastanti, dunque il viola si abbina al rosso, il bordeaux va con il rosa, il verde con l'arancio, il giallo con il turchese e così via. Le combo da provare sono infinite, il bello del color block è che non ci sono regole per quanto riguarda gli abbinamenti, più sono inaspettati e più il risultato finale funziona.

Il color block è un trend che torna ciclicamente negli anni, magari in versioni nuove o con proposte e combinazioni differenti, la costante è sempre l'utilizzo di capi monocromatici, senza decori o fantasie, con combinazioni capaci di creare un forte impatto visivo. Nell'Autunno/Inverno 18-19 avevamo visto sulle passerelle di Milano diversi designer, da Ferragamo a Sportmax, proporre il trend, l'estate 2020 era stata la stagione dei bright colors da portare insieme, ma già nella primavera 2012 la tendenza aveva spopolato.

Color block sulle passerelle P/E 2026

Ora torniamo a parlare della tendenza a colori perché sulle passerelle Primavera/Estate 2026, moltissimi designer hanno proposto uno styling in linea, portando in primo piano l'utilizzo delle tonalità a contrasto. La cosa particolare è che per il 2026 non abbiamo visto uno o due look appartenenti al trend, diverse Maison hanno creato intere collezioni in cui il fil rouge sono proprio le combo a blocchi di colore.

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Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Versace

Dario Vitale, nella sua collezione disegnata per Versace (la prima e ultima), torna alle origini del brand portando in primo piano linee e capi rubati agli '80. Il designer attualizza tutto con l'utilizzo di una palette colori vivace e luminosa, scelta in modo sapiente per gli outfit in layering, dove spuntano pantaloni pinocchietto in verde menta indossati con bomber turchesi, o ancora nei look con blazer in tessuto viola abbinati a top in rosso e pantaloni dalla linea balloon blu elettrico.

Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Balenciaga

Pierpaolo Piccioli, da grande amante del colore (ricordiamo tutti il suo PP Pink lanciato per Valentino), gioca con le sfumature anche da Balenciaga, alternando bordeaux e rosa confetto o sperimentando con accostamenti più audaci di senape e viola, ammorbiditi in alcuni casi con capi color cipria. Anche Matthieu Blazy disegna per Chanel completi in cui lo styling sfrutta accostamenti audaci di camicie rosa indossate su gonne borgogna.

Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Chanel

Loewe si spinge ancora oltre utilizzando solo colori primari o nuance bright, come rosso, blu e giallo, uniti insieme e alternati con bianco e nero negli abiti asimmetrici o nei completi con giacche sciancrate e gonne corte dalle linee scultoree e semi rigide.

Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Loewe

Fendi è una delle Maison che sceglie il color block per caratterizzare l'intera collezione primaverile del 2026: in passerella sfilano audaci accostamenti tra fucsia e verde smeraldo o tra rosa bubble gum e rosso. Vediamo poi combinazioni più morbide tra tonalità neutre come il bianco e il marrone negli outfit con capi dalle sfumature di turchese o celeste.

Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Fendi

Alessandro Michele è un grande amante dello styling sui generis, per la P/E 226 Valentino più che con le forme e con i decori barocchi sperimenta con effetti visivi di color block. In passerella appaiono camicie in seta color senape su gonne longuette dal viola intenso, i mini abiti azzurri si indossano su pantaloni giallo limone, mentre e i top coquette di un rosa pallido spuntano su pantaloni color cioccolato.

Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Valentino

Non possiamo parlare della tendenza color block senza nominare l'ultima collezione di Prada, in cui il colore torna protagonista dopo alcune stagioni in cui sembrava quasi scomparso. Ora Miuccia Prada e Raf Simmons, oltre alle forme "spumose" dei mini dress e all'utilizzo di top reggiseno simili a cartamodelli, propongono mescolanze inaspettate di tonalità che non avremmo immaginato di vedere insieme. Tra queste rosa confetto in combinazione con verde menta e giallo burro o ancora viola e rosso uniti insieme nello stesso outfit.

Un look dalla passerella Primavera/Estate 2026 di Prada

Come creare un look a blocchi di colore

Solitamente il color block prevede l'unione di tinte bright, accese e decise, spesso si utilizzano i colori primari per creare una sorta di "effetto Mondrian", che ricorda i quadri geometrici del celebre artista, il quale utilizzava giallo, blu elettrico, rosso e arancio. Creare un look in color block non è difficile, basta scegliere un top o una t-shirt monocolore, senza stampa e senza motivi decorativi, da abbinare a pantaloni e gonne o blazer di colori differenti. Le sfumature da scegliere sono vivide e lucenti, come il rosso, l'arancio, il giallo e il turchese o ancora il rosa, il fucsia, il viola e il blu elettrico. Nulla vieta però di poter creare outfit in color block anche con tonalità pastello, in questo caso il risultato finale è più morbido e meno vistoso. In ogni caso, sperimentare è la parola chiave per creare un outfit a blocchi di colore.

Come le star interpretano la tendenza P/E 206

Tra le star apparse con uno styling ispirato dalla tendenza del momento c'è Juliette Binoche. L'attrice francese sceglie toni accesi mescolando un blazer viola con T-shirt rossa e pantaloni in tessuto blu elettrico.

Juliette Binoche in Versace

Kate Hudson punta su sfumature più tenui e naturali indossando un pantalone marrone con top rosa confetto, mentre Simone Ashley, che ha recitato ne Il Diavolo Veste Prada 2, attenua la luminosità di una gonna bubble gum abbinando un pullover annodato grigio melange.

Simone Ashley in N21

Naomi Watts, infine, propone un effetto a blocchi di colore utilizzando non solo gli abiti ma anche gli accessori: sul red carpet ha sfilato con abito rosa e pump realizzate in un'intensa tonalità di arancio tendente al fluo.