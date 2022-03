Valentino, la sfilata a Parigi è tutta rosa: la bellezza è ribellione agli stereotipi Valentino dice addio allo storico colore rosso per abbracciare l’energia del rosa: la collezione Autunno/Inverno 2022-2023 disegnata da Pierpaolo Piccioli è un inno all’amore.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'era una volta il rosso Valentino: oggi c'è il rosa acceso, genderless e inclusivo. Lo stilista Pierpaolo Piccioli ha stupito la Paris Fashion Week con una sfilata storica, dove gli abiti in passerella hanno solo due colori: rosa fucsia e nero. La collezione, ribattezzata "Valentino Pink PP collection", anticipa un nuovo colore che la Maison italiana sta creando in collaborazione con Pantone: il simbolo di una nuova era e di una nuova idea di bellezza, moderna, audace e libera dalle etichette. Anche agli ospiti vip hanno seguito un dress code "monocromatico": Zendaya ha sfoggiato un tailleur rosa, Blanco una camicia in pizzo nera che strizza l'occhio ai look sanremesi.

Valentino, la collezione Autunno/Inverno 2022-23 è monocromatica

Un invito rosa, una passerella rosa, una collezione rosa. Lo stilista Pierpaolo Piccioli ha voluto dare un segnale forte di cambiamento, creando una collezione monocromatica nel colore più ottimista (e politico) del decennio: il rosa acceso. Ormai sono definitivamente tramontati i tempi in cui il rosa era un colore "da femmine" e Valentino si fa portavoce di una nuova bellezza, dove la vera eleganza è essere se stessi.

Valentino Autunno/Inverno 2022–2023

In passerella sfilano abiti dalle linee fluide, maxicappotti portati con dolcevita (o senza nulla sotto) e bluse impalpabili, quasi trasparenti. Non mancano le cappe e gli abiti ricamati con fiori e cristalli, indossati su collant coprenti (sempre dello stesso rosa, s'intende) e scarpe-scultura con vertiginosi plateau.

Valentino Autunno/Inverno 2022–23

Le scollature "a barca" sono movimentate da rientranze e smerlature sinuose, o da tuffi profondi. Le uscite monocromatiche in fucsia sono interrotte solamente da outfit total black: il contrasto tra rosa e nero è netto e di grande impatto visivo.

Valentino Autunno/Inverno 2022–2023

Pierpaolo Piccioli sta lavorando a un nuovo colore in collaborazione con Pantone: una sfumatura tra il Barbie e il fucsia (ma non chiamatela shocking, per carità, che è prerogativa di Schiaparelli). Un inno all'amore, sottolinea lo stilista, per illuminare questi tempi bui.