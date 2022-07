Valentino riporta l’Alta Moda per le strade: la sfilata a Roma è un sogno a occhi aperti In una Piazza di Spagna illuminata dal tramonto, Valentino ha presentato la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23: tra gli ospiti vip anche Naomi Campbell e Anne Hathaway.

A cura di Beatrice Manca

Chiudete gli occhi e immaginate: Roma, la Città Eterna, in una sera d'estate. La scalinata di Trinità dei Monti e i marmi di Piazza di Spagna baciati dalla luce calda del tramonto, la voce calda e suadente di Labrinth che canta dal vivo. Ora aprite gli occhi: per presentare la sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 "The Beginning" Valentino ha srotolato una passerella di 600 metri proprio nel cuore di Roma. La spettacolare sfilata parte dall'atelier e circumnaviga la piazza gremita di ospiti vip, da Anne Hathaway a Naomi Campbell. Un omaggio al signor Garavani e al luogo dove tutto è nato, certo, ma anche un punto di partenza per una nuova visione del futuro libera, senza nostalgia. Alla fine, quando ormai è scesa la notte sulla Capitale, esce lo stilista Pierpaolo Piccioli insieme al team di sarte con il grembiule bianco: l'applauso più sentito è per loro, le mani che ogni giorno rendono possibile la magia dell'Alta Moda.

Valentino Haute Couture

La collezione Valentino Haute Couture "The Beginning"

La scelta di sfilare a Roma rinsalda il legame di Valentino con la sua immensa eredità: nel 1985 Valentino Garavani ambientò qui una sua celebre sfilata. La collezione di Alta Moda è un dialogo creativo tra il fondatore della Maison e il nuovo direttore creativo, Pierpaolo Piccioli. Senza nostalgia Piccioli rilegge alcuni elementi fondamentali della Maison romana sotto una nuova luce: nella sfilata torna l'iconico rosso Valentino, tornano le rose, le piume e i fiocchi tanto cari a Mr Garavani. Gli abiti si alleggeriscono, lavorano per sottrazione: corpetti con le rose abbinati a gonne a vita bassa, sottovesti scintillanti impalpabili, completi monocromatici dalle linee fluide, sandali decorati da piume e nastri. Le modelle scendono le scale con immensi copricapo piumati o con i volti dipinti d'argento, maschere e sculture immortali come i marmi di Roma.

La sfilata di Valentino sulla scalinata di Trinità dei Monti

Gli ospiti vip alla sfilata di Valentino

L'intera Piazza di Spagna è stata blindata per ore mentre si allestiva la lunghissima passerella che collegava l'Atelier di via Mignanelli e la scalinata di Trinità dei Monti. Gli ospiti vip, arrivati da tutto il mondo, erano seduti a Piazza di Spagna: in prima fila la temibile direttrice di Vogue, Anna Wintour, l'attrice Anne Hathaway – scintillante in rosa – e accanto a lei Giancarlo Giammetti, compagno di vita e partner commerciale di Valentino Garavani.

Anne Hathaway alla sfilata Valentino

Tra le ospiti anche Naomi Campbell, scultorea con un look in bianco e nero e l'attrice Florence Pugh, con un abito trasparente rosa. Moltissime anche le vip italiane, da Laura Pausini in tailleur rosso a Drusilla Foer, una vera diva d'altri tempi in verde. Roma torna a sognar la Dolce Vita: per una notte tutto il mondo ci invidia la grande bellezza dell'eleganza italiana.