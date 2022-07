Valentino Haute Couture: da Naomi Campbell a Anne Hathaway, le star a Roma per la sfilata Da Drusilla Foer a Elodie, da Mara Venier a Alessandra Mastronardi: la sfilata di Alta Moda di Valentino a Roma è una parata di star.

A cura di Beatrice Manca

Da Parigi a Roma: conclusa la fashion week dedicata alla couture, i riflettori del mondo della moda (e non solo) si sono accesi sulla Città Eterna per l'emozionante sfilata di Alta Moda di Valentino, un tributo alla storia della Maison fondata da Valentino Garavani. Per l'occasione si sono riunite in Piazza di Spagna star hollywoodiane e ospiti vip, da Anne Hathaway a Elodie, entrambe scintillanti in rosa.

Le dive in rosa alla sfilata Valentino

La vera diva della sfilata di Valentino è Anne Hathaway, scintillante in un minidress di paillettes nella sfumatura di rosa più cool del momento, il PP Pink di Valentino. L'attrice ha abbinato all'abito un paio di scarpe con tacco alto e zeppa e ha incantato i fotografi con il suo sorriso: l'ex stagista del Diavolo Veste Prada ormai è nell'Olimpo della moda. Per lei posto d'onore accanto a Giancarlo Giammetti, l'altra metà di Valentino.

Anne Hathaway alla sfilata Valentino

Il rosa, nuovo colore simbolo di Valentino, è stato il protagonista dell'evento: anche l'attrice Ariana De Bose e Caro Daur hanno scelto un abito corto in questa nuance, mentre Florence Pugh ha indossato un abito da vera principessa moderna completamente trasparente. Romanticismo e consapevolezza si fondono nel nude look dell'attrice che lascia intravedere il seno. Anche Elodie ha scelto lo stesso colore per una tuta di paillettes con scollatura a tuffo e bralette coordinata.

Florence Pugh in Valentino

Naomi Campbell, fresca di laurea, fa il suo ingresso a Trinità dei Monti con uno statuario look in black and white e occhiali da aviatore. In nero anche Kate Hudson, leggiadra con un look trasparente.

Da Drusilla Foer a Mara Venier, le ospiti italiane di Valentino

Alla sfilata di Valentino non potevano mancare le più importanti donne dello spettacolo, i volti italiani del piccolo schermo e della musica. Oltre a Elodie erano presenti Laura Pausini, glamour in tailleur rosso e l'attrice Alessandra Mastronardi, che sceglie la sensualità di un completo nero con bralette sagomata.

Alessandra Mastronardi in Valentino

La vera diva della serata è Drusilla Foer, avvolta da una tuta verde smeraldo con ampie maniche e scarpe coordinate. Raffinata, impeccabile, glamour: la conduttrice dell'Almanacco del Giorno Dopo non sbaglia un colpo.

Drusilla Foer in Valentino

Tra le più fotografate (e applaudite) c'è Mara Venier, la ‘zia' più amata della tv: elegantissima con l'abito peplo nero, sorride ai fan mentre si rinfresca con il ventaglio colorato e gioca con lo strascico dell'abito. Per una notte Roma torna a essere Hollywood sul Tevere, piena di luci, moda e glamour.