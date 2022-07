Elodie alla sfilata di Valentino: brilla in rosa, con tuta di paillettes e maxi zeppe C’era anche Elodie in Piazza di Spagna a Roma dove Valentino ha presentato la Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23. La cantante ha scelto un look total pink.

A cura di Giusy Dente

Una passerella di 600 metri nel cuore di Roma, abiti da sogno, un parterre di ospiti internazionali: ieri Valentino ha presentato a Piazza di Spagna la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha scelto la Capitale, città carissima alla Maison, quella dove Garavani fondò il suo marchio, famoso in tutto il mondo, eccellenza italiana universalmente riconosciuta. Hanno assistito allo show tantissime celebrities: immancabile la direttrice di Vogue Anna Wintour, le attrici Anne Hathaway e Florence Pugh in rosa, Mara Venier, Alessandra Mastronardi, Drusilla Foer, Laura Pausini in tailleur rosso e la cantante Elodie.

Elodie alla sfilata di Valentino

Elodie ha un rapporto molto stretto con la Maison italiana, di cui ha già indossato le creazioni in passato. Era firmato proprio Valentino il look sfoggiato a Che tempo che fa lo scorso maggio. Durante la trasmissione la cantante ha mostrato alcune anteprime del video in uscita, si è esibita in Bagno a mezzanotte e ha anticipato la sua presenza al Pride in qualità di madrina. Per l'occasione ha sfoggiato un look total black: sensuale abito monospalla con maxi zeppe. A curare i suoi look c'è lo stylist Lorenzo Posocco.

Elodie in rosa

Elodie ama seguire le tendenze e non le è sfuggita la moda del momento: il rosa. È questo il colore che spopola già da mesi sia sulle passerelle che nel guardaroba delle celebrities. In particolare proprio Valentino l'ha incoronato tonalità centrale delle sue ultime collezioni, mettendo da parte l'iconico rosso così caro alla Maison. La collezione Autunno/Inverno 2022-2023 presentata a Parigi lo scorso marzo è stata un trionfo di rosa visto come emblema di eleganza ed energia. Ma anche Valentino, Chanel e Giorgio Armani hanno puntato molto sul rosa-fucsia, eletto colore simbolo della primavera e dell'estate 2022. Così come tante altre celebrities, anche Elodie se ne è lasciata conquistare in più occasioni. Al Pride ha sfoggiato un look total pink, che ha riproposto anche alla sfilata di Valentino a Roma.

in foto: décolleté Valentino

Qui ha indossato una tuta-salopette interamente ricoperta di paillettes, con fascia sul seno e ombelico scoperto. L'ha abbinata a scarpe con maxi zeppa firmate Valentino: sono le décolleté con plateau Tan-Go in vernice, con cinturino alla caviglia e fibbia personalizzata VLogo Signature. Costano sul sito ufficiale 890 euro. Dopo una brevissima pausa dalle extension, la cantante è tornata alle extension extra long con treccine. Impossibile passare inosservata, con un look così energico.