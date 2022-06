Elodie madrina del Roma Pride: il mini abito rosa è tenuto insieme da spille e lascia i fianchi nudi Elodie si è esibita in concerto al Roma Pride, che l’ha scelta come madrina dell’evento. Ha scelto un look total pink.

A cura di Giusy Dente

Elodie in Versace

Elodie sta "sempre dalla parte giusta", come ha scritto su Instagram. La cantante con piacere ha accettato l'invito del Roma Pride, che l'ha voluta alla festa di apertura. La cantante si è esibita nella giornata dell'11 giugno, che ha visto la Capitale tingersi dei colori dell'arcobaleno. La sera prima c'era stata invece l'apertura del Padova Pride, che ha visto nelle vesti di madrina Arisa. Tutti questi eventi rientrano all'interno delle celebrazioni del Pride Month: giugno è il mese in cui si accende più forte che mai il faro sul tema dei diritti civili, della lotta alla discriminazione e all'omofobia. Elodie ha abbracciato queste cause in qualità di madrina a Roma e ha dedicato la sua musica all'amore universale, in ogni sua forma.

Elodie manifesta al Roma Pride

Erano migliaia le persone presenti al Roma Pride, che hanno sfilato da Piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali e che hanno assistito al concerto di Elodie. La cantante è stata la madrina di questa edizione, che si è potuta svolgere dopo due anni di stop a causa della pandemia. La 32enne è salita sui coloratissimi carri del corteo e ha cantato Bagno a mezzanotte, inno della manifestazione. Dopo anni in qualità di spettatrice, ha accettato questo ruolo, spiegando in conferenza stampa le motivazioni che l'hanno spinta a sostenere la comunità LGBTQIA+: "È importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali e che i diritti sono imprescindibili per l'essere umano, dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me. Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Sono felice di stare dalla parte giusta".

Elodie in Versace

Elodie sceglie il rosa al Roma Pride

Elodie ha scelto il colore del momento per cantare al Roma Pride: il rosa. Questa è la tonalità che ha dominato sulle passerelle, quella che tutte le Maison hanno proposto per le loro collezioni Primavera/Estate. E non vale solo per l'abbigliamento: anche il mondo del make-up si è lasciato affascinare dal rosa bubblegum, eletto colore beauty di giugno. Sono tantissime le celebrities che nelle occasioni importanti stanno sfoggiando il pink: lo ha indossato Chiara Ferragni all'after party del Met Gala, lo ha scelto per un look principesco Paola Turani a Cannes ed è anche la nuance predominante negli outfit di Kim Kardashian, ossessionata dai look bubblegum.

Elodie in Versace

Elodie ama il look total pink

Per il Roma Pride la cantante si è affidata a Versace, la Maison che ha curato anche il total look fucsia fluo sfoggiato in occasione del concerto all'Arena di Verona dello scorso anno. Ha indossato un mini dress rosa effetto metallico, sgargiante e impreziosito dalle iconiche spille che rimandano immediatamente alla casa di moda: le abbiamo viste anche sui capi di Laura Pausini all'Eurovision, tutti firmati Versace. Gli elementi dorati Safety Pin sono inconfondibili, sono i protagonisti della collezione Primavera/Estate 2022 vista alla Milano Fashion Week.

Nell'outfit di Elodie sono strategicamente posizionati lateralmente, per tenere unito il vestito. Rosa anche i sandali col tacco. La cantante al momento ha un hair look davvero d'impatto: ha delle trecce su tutta la lunghissima chioma, che in alcuni casi (come questo) lascia sciolta mentre in alti raccoglie in maxi chignon. Elodie sa essere sempre la regina di ogni occasione: stavolta ha portato al Pride tutta la sua energia.