Laura Pausini diva dell'Eurovision: nella finale brilla sul palco tra oro e argento

A cura di Giusy Dente

in foto: Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika nella finale di Eurovision 2022

Siamo giunti al termine dell'Eurovision Song Contest 2022. La kermesse si è ufficialmente aperta il 10 maggio e oggi verrà decretato il vincitore. La serata conclusiva della competizione canora è anche quella che vede finalmente esibirsi Blanco e Mahmood, rappresentanti dell'Italia col brano Brividi, quello con cui hanno vinto Sanremo. La coppia si è già aggiudicata il Best Lyrics Award, cioè il premio per il miglior testo in gara. L'evento si sta svolgendo a Torino e vede sul palco nelle vesti di conduttori Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. La cantante è la diva di questa edizione, dove si è imposta sin dall'inizio con scelte di stile una più glamour dell'altra, affidandosi a tre diverse Maison.

Laura Pausini, i look della prima serata

Per il debutto, Laura Pausini ha puntato su tre total look firmati Valentino. Ha scelto la sfumatura signature della Maison, il PP Pink, declinato su tre abiti molto diversi tra loro. Ha puntato su un modello con gonna ampia e spalle nude, uno tempestato di paillettes con maxi spacco e un terzo con cristalli ricamati e scollatura a barca.

in foto: Laura Pausini in Valentino

Laura Pausini, i look della seconda serata

Nella seconda serata Laura Pausini si è invece affidata ad Alberta Ferretti: nuovamente tre, i cambi d'abito sul palco, tutte creazioni principesche. Ha puntato su un abito bustier total red per poi passare a un completo bianco impreziosito da mantella di cristalli e frange, per chiudere poi con un abito lungo a tubino con maxi ruches.

in foto: Laura Pausini in Alberta Ferretti

Laura Pausini brilla sul palco dell'Eurovision

Come per la prima e per la seconda serata, anche nella finale dell'Eurovision Song Contest 2022 i look di Laura Pausini sono curati dallo stylist Nick Cerioni. L'apertura dello show è stato in pantaloni neri, con una giacca color argento tempestata di glitter: un outfit glamour e scintillante, con cui brillare sul palco. La giacca appartiene proprio alla collezione dello stylist, è firmata The Nick (proprio come la giacca di cristalli di Chiara Ferragni e Tanatai). Il gran finale della kermesse è, come mostrato su Instagram, con tre creazioni firmate Versace, anticipate prima della diretta.

in foto: Laura Pausini in Versace

Laura Pausini, tre cambi d'abito per la finale dell'Eurovision 2022

Laura Pausini ha scelto, per chiudere in bellezza questa esperienza, tre abiti coloratissimi. Il primo colore è il turchese: un mini dress a maniche lunghe impreziosito da elementi Safety Pin in metallo. Lo ha abbinato a leggings della stessa accesa tonalità, identica a quella delle décolleté platform con cinturino alla caviglia e doppio plateau. Completamente diverso il secondo look: è un lungo e scintillante abito da sera viola, con maxi spacco e maniche ampie. Presenta anche questo elementi Safety Pin in metallo sul fianco e sul décolleté. Lo ha abbinato nuovamente alle platform con doppio plateau, in tinta. Ancora un abito lungo è il terzo look, un trionfo di oro scintillante. Il vestito cade morbido sulle spalle, ha una sola manica e maxi spacco. Laura Pausini sul palco dell'Eurovision è più che mai una vera diva.