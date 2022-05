Eurovision 2022, i look della finale: cosa hanno indossato conduttori, cantanti e ospiti La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 è stata glamour e colorata. Ecco tutti i look dei protagonisti dell’evento: quelli dei tre conduttori, dei cantanti in gara e degli ospiti speciali.

A cura di Giusy Dente

Questa sera scopriremo il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022. Il trionfo dei Maneskin, lo scorso anno, ha fatto sì che la kermesse si svolgesse quest'anno in Italia. La gara, infatti, è in corso a Torino e vede in qualità di conduttori Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan. I Paesi arrivati in finale, dopo le votazioni delle prime due serate, sono 20 (tra cui la grande favorita, l'Ucraina). A questi, si aggiungono i rappresentanti dei Big Five, i cinque Paesi che di diritto hanno il pass per la fase finale. Tra questi, c'è anche l'Italia, che punta tutto sulla coppia Blanco e Mahmood. Sul palco in queste tre serate se ne sono viste davvero di tutti i colori, letteralmente. Alcuni cantanti hanno sfoggiato outfit variopinti e sgargianti, altri hanno puntato sull'essenzialità; sicuramente si è imposta sul palco Laura Pausini, una vera diva con tre cambi d'abito a serata. Ecco cosa è successo sul fronte look durante il gran finale e cosa hanno indossato i cantanti, i conduttori e gli ospiti.

I look dei conduttori alla finale dell'Eurovision 2022

Dopo essersi affidata a Valentino e Alberta Ferretti, Laura Pausini ha puntato su Versace per il gran finale della gara canora. Ha sfoggiato tre creazioni coloratissime della Maison italiana, tutte diverse tra loro, anticipate sui social prima della diretta. Sono un completo turchese, un abito lungo viola e un terzo color oro, tutto completato con décolleté platform con tacco alto e doppio plateau. L'ingresso in scena, invece, è stato con una giacca tempestata di paillettes argentate. La cantante ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di essere glamour, una vera diva. E come lei anche Mika e Alessandro Cattelan in opposizione cromatica, total white il primo e total black con dettagli glitter e papillon il secondo (un completo firmato Giorgio Armani).

in foto: Alessandro Cattelan in Giorgio Armani

Blanco e Mahmood, gli opposti che si attraggono

Come spesso fanno i due artisti sul palco hanno coordinato i loro outfit. Mahmood e Blanco hanno come sempre puntato sull’unicità e sul glamour e anche stavolta hanno proposto, come a Sanremo, l’opposizione cromatica bianco-nero. I look sono curati da Susanna Ausoni e Silvia Ortombina di Tiny Idols. Il look di Blanco interamente ricoperto di cristalli è ancora una volta firmato Valentino, mentre quello di Mahmood, il completo giacca e pantaloni, è di Comme de Garçon.

