Quanto costano i gioielli di Laura Pausini all’Eurovision 2022 Laura Pausini ha incantato il pubblico dell’Eurovision con abiti da sogno e gioielli scintillanti: ecco quanto valgono collane, orecchini e anelli.

A cura di Beatrice Manca

Con il suo stile e la sua simpatia Laura Pausini è la regina indiscussa dell'Eurovision 2022: nel corso delle prime due serate ha alternato abiti da gran sera, passando dal rosa Valentino alle creazioni di Alberta Ferretti. Il filo conduttore dei suoi look? I gioielli scintillanti, che hanno aggiunto un tocco prezioso ai look. Dagli anelli rosa (coordinati al vestito) al collier, ecco i gioielli che Laura Pausini ha scelto per l'Eurovision e quanto valgono.

I gioielli rosa di Laura Pausini per la prima serata dell'Eurovision

Nel corso della prima serata Laura Pausini ha indossato tre diversi abiti, tutti rosa fucsia, creati per lei da Pierpaolo Piccioli di Valentino. Il primo vestito era completato da una coppia di bracciali scintillanti ai polsi: si tratta di due gioielli Swarovski dal valore di 400 euro l'uno. L'abito di paillettes invece era completato da un girocollo con pietre rosa: si tratta del collier Ortyx, che vale 700 euro.

Laura Pausini con gioielli Swarovski

Nuovo abito, nuovi gioielli: con l'ultimo abito ha sfoggiato anelli rosa, sempre Swarovski, dal valore rispettivamente di 28o euro (per il modello Lucent) e di 135 euro (per il modello Millenia).

Uno degli anelli Swarovski indossati da Laura Pausini

Tirando le somme, quindi, durante la prima serata di Eurovision Laura Pausini ha sfoggiato gioielli per un valore complessivo di 1.835 euro!

L’anello Lucent di Swarovski indossato da Laura Pausini all’Eurovision

Il valore dei gioielli di cristalli di Laura Pausini all'Eurovision

Durante la seconda serata Laura Pausini ha cambiato stile e designer, sfoggiando abiti sontuosi di Alberta Ferretti caratterizzati da volant, cristalli e volumi. Sull'abito rosso da regina di cuori spiccava un collier Swarovski.

Laura Pausini in Alberta Ferretti con il collier Swarovski

Si tratta del modello Mesmera ed è riconoscibile per la forma "ad Y" e per le dimensioni geometriche delle pietre: la preziosa collana vale 700 euro.

collana Swarovski

La parure è stata completata dagli anelli coordinati: in totale ne indossa quattro e valgono 135 euro l'uno, 540 euro in totale.

L’anello Swarovski di Laura Pausini

Anche per la seconda serata Laura Pausini ha sfoggiato due cambi d'abito: il look total black è stato completato da preziosi gioielli della collezione Harmonia di Swarovski: gli orecchini pendenti valgono 135 euro, mentre il bracciale rigido con cristalli oversize costa 400 euro.

orecchini Swarovski

I gioielli sono caratterizzati da una montatura bicolor che richiama l'abito nero.

Bracciale Harmonia Swarovski

Il tocco finale? L'anello con pietra oversize, dal valore di 200 euro. Non è finita qui: aiutata dallo stylist Nicolò Cerioni ha completato anche il look total white con gioielli Swarovski. In particolare ha indossato un paio di orecchini a cerchio ‘Millenia' con pietre caratterizzate dal taglio a pera. La coppia di orecchini vale 250 euro.

Gli orecchini Swarovski di Laura Pausini

Sulle mani sfoggiava due anelli con pietra rettangolare, che fanno parte di un trio: la parure completa costa 400 euro. Durante la seconda semifinale, quindi, Laura Pausini è salita sul palco con circa 2.650 euro di gioielli! I suoi look testimoniano il cambio di passo di Swarovski: la nuova direttrice creativa Giovanna Engelbert vuole portare il celebre marchio al livello superiore, firmando pezzi eleganti che non sfigurano sui red carpet internazionali né sui palchi più prestigiosi. Missione più che compiuta!