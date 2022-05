Eurovision, Laura Pausini brilla in rosa nella prima serata: i tre abiti, dallo spacco ai cristalli Martedì 10 maggio ha preso il via l’Eurovision Song Contest: Laura Pausini, conduttrice dell’evento, ha rubato la scena con un doppio cambio d’abito da vera diva.

L'Eurovision Song Contest 2022 è ufficialmente iniziato: la prima serata ha decretato i dieci finalisti che accederanno alla finalissima di sabato insieme a Blanco e Mahmood. La semifinale è stata carica di emozioni e vitalità: quest'anno l'evento si svolge in Italia sotto l'egida di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che hanno condotto la serata con energia ed entusiasmo. A rubare la scena però è stata Laura Pausini, scintillante in total pink: tre cambi d'abito nel segno del rosa, dall'ombretto alle calze. In due ore esatte la conduttrice ha cambiato tre abiti, uno più glamour dell'altro.

I tre abiti rosa di Laura Pausini durante la prima semifinale

Nessuna sorpresa per i look della padrona di casa, Laura Pausini: gli outfit firmati Valentino erano già stati anticipati durante le prove. Nonostante lo ‘spoiler', l'effetto sul palco è comunque notevole: la cantante ha indossato tre diverse creazioni di Pierpaolo Piccioli, designer di Valentino, nella sfumatura signature della casa di moda, il PP Pink. Per questo grande evento Laura Pausini si è affidata all'esperienza del suo stylist, Nic Cerioni, che ha scelto per lei look eleganti e audaci al tempo stesso.

Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika durante la prima semifinale

Il debutto sul palco è stato con un abito da sera con un'ampia gonna lunga fino a terra e le maniche lunghe. Il punto di forza era la scollatura ondulata, che lasciava le spalle nude. Il punto luce? Niente collane, ma bracciali scintillanti ai polsi.

Laura Pausini in custom Valentino

Il palco dell'Eurovision è fatto per brillare: il tempo di un cambio d'abito e Laura Pausini è tornata sul palco con un abito tempestato di paillettes – ovviamente rosa fucsia! – con maxispacco che lasciava intravedere i collant in tinta. Ton sur ton anche le scarpe con maxi zeppa e i guanti lunghi, da vera diva.

Alessandro Cattelan in Giorgio Armani, Laura Pausini e Mika in custom Valentino

Il terzo abito, ricamato, è da vera principessa: gonna ampia, ricami preziosi con cristalli scintillanti e profonda scollatura a barca. Il tocco veramente originale è il make up, nei toni del fucsia acceso (se ci fossero ancora dubbi: è il colore moda di stagione!). Per completare il look la cantante ha lasciato i capelli lisci, in un caschetto pettinato con la riga centrale.

Il terzo abito Valentino di Laura Pausini all’Eurovision

La partenza dell'Eurovision è stata nel segno dello stile: come ci stupirà la cantante nelle prossime serate?