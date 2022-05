Malgioglio chiede scusa a Chanel dopo il commento all’Eurovision, poi le manda un mazzo di rose Con un videomessaggio, Cristiano Malgioglio ha chiesto scusa a Chanel Terrero dopo averla definita “un discount di Jennifer Lopez” durante la finale dell’Eurovision 2022: “Non è mai stata mia intenzione offenderti”.

"Un discount di Jennifer Lopez". Così Cristiano Malgioglio aveva definito la cantante spagnola Chanel Terrero, rappresentante del suo Paese, durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. Un commento che ha scatenato non poche polemiche sui social, che hanno costretto l'artista a intervenire per fare chiarezza. Il commentatore della manifestazione, infatti, ha spiegato che si era trattato di una battuta ironica, tanto che si è detto disposto a chiedere scusa per le sue parole. E così è stato, con tanto di mazzo di rose consegnato in diretta.

Le scuse di Malgioglio a Chanel Terrero

Nel corso della trasmissione spagnola La Hora de La 1, andata in onda il 16 maggio, Malgioglio è apparso virtualmente per chiedere scusa alla scusa alla rappresentante della Spagna all'Eurovision, che è stata ospite della puntata, dopo averla definita "discount di Jennifer Lopez". Con un videomessaggio trasmesso in diretta, l'artista ha chiesto scusa a Chanel, facendole recapitare anche un bel mazzo di rose:

Sono qui per chiederti scusa perché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti e in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso. Questo non permetto di dirlo a nessuno. Ho moltissima stima di te e non mi piace quello che si dice in questo momento in Spagna. Devo dirti che sono molto triste per questa situazione, se questa cosa ti ha dato fastidio ti chiedo scusa perché non era mia intenzione farlo.

La frase di Malgioglio che ha scatenato la polemica

Nel corso della finale dell'Eurovision 2022, Malgioglio ha commentato l'esibizione della Spagna, eseguita dalla cantante e ballerina Chanel Terrero, con parole che hanno scatenato polemica sui social, soprattutto dagli utenti del suo paese:

La sua è una canzoncina da spiaggia, reggaeton europeo, c'era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna, cantava una canzone dedicata a Raffaella Carrà ma per un soffio non sono passati. Di Jennifer Lopez ce n'è una.

Dopo il dibattito piuttosto acceso creato con il suo pensiero, l'artista ha rotto il silenzio per fare chiarezza, spiegando che le sue parole non erano in alcun modo offensive: "Reazione esagerata e sorprendente che non tiene conto del clima scherzoso”.