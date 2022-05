“Il discount di JLo”, il commento di Malgioglio sulla Spagna all’Eurovision accende la polemica Cristiano Malgioglio durante la finale dell’Eurovision 2022 ha “stroncato” l’esibizione di Chanel Terrero, rappresentante della Spagna, descrivendola come “il discount di Jennifer Lopez”. Le sue parole hanno acceso una polemica spagnola.

A cura di Gaia Martino

Nonostante sia stata apprezzata dalla giuria e dal pubblico di Rai Uno da tutto il mondo, Chanel Terrero, rappresentante della Spagna all'Eurovision 2022, non è proprio piaciuta a Cristiano Malgioglio, commentatore Rai del Festival insieme a Gabriele Corsi. La cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola ha regalato una performance tra canto e ballo sulle note di Slo.Mo, un "reggaeton europeo", come definito dal celebre volto televisivo e cantante.

Le parole di Cristiano Malgioglio su Chanel Terrero

Cristiano Malgioglio ieri sera durante l'Eurovision Song Contest 2022 ha stroncato l'esibizione della Spagna eseguita dalla cantante e ballerina Chanel Terrero, cubana naturalizzata spagnola. "Il discount di Jennifer Lopez" ha commentato durante la performance, poi al suo termine ha aggiunto:

Beh, devo dirti lei è bella, balla bene, si muove bene. La sua però è una canzoncina da spiaggia, reggaeton europeo, c'era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna, cantava una canzone dedicata a Raffaella Carrà ma per un soffio non sono passati. Di Jennifer Lopez ce n'è una.

Queste parole non sono andate giù agli spagnoli e in queste ore su Twitter il dibattito è piuttosto acceso.

La polemica su Twitter

Sono ore ormai che in trend su Twitter ci sono Cristiano Maglioglio, la Spagna e l'Eurovision. Le parole del commentatore Rai, celebre cantautore e volto televisivo, hanno acceso la polemica tra gli spagnoli – che difendono la loro rappresentante Chanel Terrero, classificatasi terza dopo Ucraina e Inghilterra – e gli italiani che ora li invitano a non lamentarsi dopo le parole su Blanco e Mahmood di qualche giorno fa, descritti come "coppia omoerotica usata dall'Italia per vincere". In tanti su Twitter sono d'accordo con Cristiano Malgioglio, alcuni sostengono che siano stati anche i commenti degli spagnoli sui social a compromettere il risultato finale del loro paese.