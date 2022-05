“Italia favorita a Eurovision con una coppia omoerotica”, polemica spagnola contro Blanco e Mahmood Blanco e Mahmood sono finiti nel mirino de El Mundo, il quotidiano spagnolo sostiene che il duo sia il “trucchetto” dell’Italia per vincere l’Eurovision: “Primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della Festival”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Blanco e Mahmood in gara all'Eurovision 2022 dopo la vittoria a Sanremo fanno ben sperare gli italiani che sognano il bis, dopo il passato trionfo dei Maneskin. La coppia che canterà nella serata finale del Festival a Torino "Brividi" è tra le favorite per la vittoria insieme ai Kalush Orchestra, band ucraina che ha presentato la canzone "Stefania". A parlare dei pronostici a favore dell'Italia è El Mundo, il quotidiano spagnolo.

Cosa scrive El Mundo di Blanco e Mahmood

Su El Mundo oggi si parla di Blanco e Mahmood, il duo in gara all'Eurovision 2022, che con il loro Brividi sono tra i preferiti dell'edizione. "Per una nazione vincere due volte di seguito è davvero complicato. Ma non si può escludere che sia ciò che accadrà sabato prossimo. Perché l'Italia riparte come una delle cinque nettamente favorite" scrive il quotidiano spagnolo, aggiungendo però, che i due cantanti potrebbero trionfare perché "icone di uno dei movimenti che seguono da vicino l'evento, come gli LGTBI+". La potente coppia Blanco-Mahmood, secondo El Mundo, dunque sarebbe stata creata ad hoc per conquistare l'apprezzamento di una folta comunità. Poi conclude:

E per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette e affermando che la sua ode al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, che è ciò di cui parlano i brividi della canzone, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della Festival.

I complimenti per Brividi

Nonostante l'attacco al duo, El Mundo non mette in discussione la qualità e bellezza di Brividi, "brano indiscutibile". Ma nelle prove generali, si legge, Mahmood e Blanco sarebbero stati al di sotto delle aspettative ma – "Niente che non possa essere risolto nella performance finale". I vincitori di Sanremo 2022 si esibiranno nella serata finale perché rappresentanti di un paese, l'Italia, che rientra tra i Big Five insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna: questi hanno accesso diretto alla finale e in maniera alternata possono votare con le loro giurie e con il loro televoto durante le semifinali.