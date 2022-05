I Kalush rappresentano l’Ucraina all’Eurovision 2022: i simboli nascosti nei loro look Martedì 10 maggio inizia la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolgerà a Torino. Superfavoriti i Kalush, che mandano un potente messaggio per l’Ucraina anche con i look.

L'Eurovision Song Contest non è ancora iniziato e tutti li danno già per favoriti: parliamo dei Kalush, il gruppo che rappresenta l'Ucraina al grande evento musicale che coinvolge i paesi europei. L'edizione 2022 si svolgerà al PalaOlimpico di Torino e la presenza dell'Ucraina avrà inevitabilmente un significato politico, visto il protrarsi della guerra con la Russia. I Kalush partecipano con il brano "Stefania", dedicato alla madre del cantante e per estensione a tutte le famiglie ucraine che soffrono. Anche i loro look sul palco manderanno un messaggio potente: dal cappellino rosa fucsia ai gilet, ogni dettaglio è ispirato a simboli e tradizioni antiche.

Perché i Kalush Orchestra suonano con gli abiti tradizionali ucraini

I Kalush prenderanno posizione non solo con la musica, ma anche con i look: si esibiscono infatti con un look tradizionale ucraino. Il frontman Oleh Psiuk indossa un gilet pieno di ricami appartenente alla tradizione degli Hutsul, una popolazione che vive in zone rurali dell'Ucraina. La sua firma di stile è il cappellino da pescatore rosa fucsia, che potrebbe indossare anche sul palco dell'Eurovision. Ancora più singolare è l'abbigliamenti degli altri membri della band, vestiti da Molfars, cioé da maghi sciamani e guaritori del popolo Hutsul.

I simboli nascosti nei look dei Kalush

Il nome della band, Kalush Orchestra, è il nome della città in cui è nato il leader del gruppo Oleh Psiuk. Il legame con la terra d'origine è tanto più forte ora che l'Ucraina resiste in una sanguinosa guerra: la partecipazione all'Eurovision è un modo per prendere posizione e mandare un messaggio di resistenza. Per questo, sul palco, tutti i membri del gruppo indosseranno qualcosa di nero – il colore simbolo del lutto, ma anche della terra – e di rosso – simbolo di amore, sangue e sofferenza. L'attesa per la loro partecipazione è alle stelle: la musica, mai come in questo momento, è il veicolo per un messaggio di speranza.