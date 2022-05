La Moldavia all’Eurovision conquista tutti: il significato dei costumi colorati sul palco Gli Zdob şi Zdub e i Fratii Advahov rappresentano la Moldavia all’Eurovision: i loro look eccentrici e colorati nascondono molti omaggi al loro Paese.

Forse non vinceranno l'Eurovision 2022, ma di sicuro lo hanno fatto ballare: gli Zdob şi Zdub e i Fratii Advahov, il gruppo che rappresenta la Moldavia, ha conquistato il pubblico internazionale con la canzone Trenuletul. Scatenati, divertenti e divertiti, gli Zdob şi Zdub si sono conquistati un posto nella finale di sabato 14 maggio. Questa sera si sfideranno venticinque artisti, inclusi Blanco e Mahmood. Il gruppo moldavo è diventato un fenomeno social per le melodie trascinanti, il ritmo e i look stravaganti sul palco: colori e dettagli nascondono un omaggio al loro paese di origine.

I look colorati degli Zdob şi Zdub all'Eurovision 2022

Gli Zdob şi Zdub sono veterani dell'Eurovision 2022: a Torino hanno sfoggiato look originali ed eclettici che mescolavano elementi tipici del folklore moldavo con elementi di streetstyle.

La Moldavia all’Eurovision

Cappellini da baseball, sneakers e bomber, per esempio, si uniscono ai gonnellini tipici ricamati. Un altro dettaglio significativo nei loro look sono le t-shirt con un motivo di rose che richiamano i tradizionali abiti delle donne moldave. I membri del gruppo indossano tutti gli stessi colori: rosso, blu e giallo, un omaggio alla bandiera nazionale.

Gli Zdob şi Zdub all’Eurovosion 2022

I Fratii Advahov con i completi black'n'white all'Eurovision 2022

Il colpo d'occhio delle loro esibizioni è sempre di grande impatto, ma a ben guardare ci sono due membri del gruppo vestiti in modo radicalmente diverso, con completi a scacchi bianchi e neri. Si tratta dei fratelli Advahov, un duo molto popolare in Moldavia che si è unito agli Zdob şi Zdub per la parte strumentale del brano. I loro look, quindi, si discostano da quelli del resto del gruppo ma sono coordinati tra di loro. Anche loro non rinunciano a un tocco di ironia, sfoggiando sneakers chunky e dettagli colorati.

