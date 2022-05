Chi sono i finalisti dell’Eurovision 2022 e perchè l’Italia è già in finale con Blanco e Mahmood Inizia l’Eurovision Song Contest 2022 con la prima semifinale del 10 maggio, condotta in prima serata dal Pala Alpitour di Torino da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. L’Italia, con Mahmood e Blanco, è già in finale perché rientra nei cosiddetti Big Five.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di oggi, martedì 10 maggio 2022, inizia l'Eurovision Song Contest, che si terrà al Pala Alpitour di Torino, condotto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. L'evento, in prima serata, sarà trasmesso su Rai1 alle 21 circa e vedrà esibirsi una parte dei 40 cantanti in gara, durante le semifinali, tra i quali saranno scelti coloro che prenderanno parte alla finale di sabato 14 maggio. Ci sono, però, alcuni paesi che già di diritto accedono alla serata conclusiva, si tratta dei cosiddetti Big Five, tra cui rientra anche l'Italia, quest'anno rappresentata da Mahmood e Blanco.

Chi sono i Big Five, i paesi finalisti dell'Eurovision 2022

Con Big Five si fa riferimento ai cinque Paesi che per primi hanno contribuito a supportare l'Unione europea di radiodiffusione e che tutt'oggi ne sono i principali sostenitori, di questa cinquina, i primi tre stati hanno dato vita alla manifestazione internazionale canora più antica e longeva del mondo. Si tratta di Francia, Germania e Italia, a cui si aggiungo anche Inghilterra e Spagna. Per questo motivo, quindi, sono i Paesi che hanno diritto alla finale della kermesse, senza passare per la fase intermedia. L'Italia per un periodo, dal 1997, si è ritirata dalla competizione e per questo motivo per un certo lasso di tempo si è parlato di Big Four.

Perché Mahmood e Blanco sono già in finale

Essendo l'Italia uno dei paesi che rientra nei Big Five, quindi, i suoi rappresentanti non dovranno esibirsi durante le semifinali, ma dovranno solamente contendersi la vittoria, sfidandosi con gli altri protagonisti in gara. L'anno scorso i Maneskin, dopo aver vinto Sanremo, hanno conquistato anche il palco dell'Eurovision, che quest'anno invece vedrà la performance di Mahmood e Blanco. Il duo vincitore del Festival della canzone italiana con "Brividi", pare essere tra i preferiti alla vittoria finale, sebbene ci sia anche la band Ucraina, i Kalush Orchestra, tra i papabili vincitori, a cui toccherà esibirsi già nella prima semifinale.