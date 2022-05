Eurovision 2022, In corpore sano di Konstrakta è la canzone perfetta per la nostra epoca Konstrakta, che con il brano In corpore sano prende in giro il business del mondo healthy, è stata la rivelazione della seconda serata di Eurovision 2022.

Konstrakta è stata la rivelazione della seconda serata di Eurovision 2022 passando con l'ultimo slot alla finalissima di sabato e, anche se la classifica di giornata era in ordine sparso, Cristiano Malgioglio l'ha erroneamente indicata come quella che ha soffiato il posto al San Marino di Achille Lauro. Ma la cantante serba non ha rubato proprio nulla, anzi. La coreografia è avvincente, quasi straniante, al pari del video ufficiale (disponibile qui) e il testo della canzone "In corpore sano" sembra lo specchio perfetto per questi tempi plastici e un po' posticci.

"Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle?"

"Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle?". La canzone – in lingua serba – si apre con questa domanda a cui l'artista si dà risposta al modo solito dei manuali e degli articoli healthy: l'idratazione, tra tutte e poi i segnali del viso e del corpo: "Macchie scure intorno alle labbra potrebbero significare che hai una milza ingrossata.Una milza ingrossata non è buona, non è bella". Tutto questo cantato su un art pop che coinvolge rima dopo rima mentre nel ritornello Konstrakta canta ripetutamente: "Sii sano, sii sano, devi essere sano". Konstrakta mette all'indice la routine dell'healthy business e canta le nostre idiosincrasie. Il finale lascia pensare: "Una mente malata in un corpo sano. Un’anima triste in un corpo sano. Una mente disperata in un corpo sano. Una mente spaventata in un corpo sano. Quindi, cosa facciamo ora?".

Il testo tradotto di In corpore sano di Konstrakta

Mente debole in corpo sano.

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Quale potrebbe essere il segreto

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Cosa potrebbe esserci

Penso che

Il segreto è l’idratazione profonda

Come dicono

La pelle e i capelli rivelano tutto chiaramente

Ad esempio, occhiaie intorno agli occhi

Fai notare i problemi al fegato

Macchie scure intorno alle labbra potrebbero significare che hai una milza ingrossata

Una milza ingrossata non è buona, non è bella.

Perché un’artista deve essere sana.

Deve essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sano, lei deve, deve, deve.

È una tale fortuna che

Il sistema nervoso autonomo esista

Quindi non devo controllare i miei battiti cardiaci

Perché il cuore batte, batte da solo

Belle giornate, colori accesi della gonna sul mio corpo

Della mia gonna, il mio cane e io

Stiamo facendo una passeggiata, contando i nostri passi

La gonna mi avvolge la gamba, stiamo facendo una passeggiata e questo è

E non deve essere per forza migliore, il cuore batte da solo

Mi fido di lui, che batte da solo

Mi fido di lui, che batte, che io respiro

Dio mi dà salute, Dio dà salute, Dio dà salute

Non ho l’assicurazione sanitaria.

Quindi come mi monitoreranno

Come si prenderanno cura di me

Un’artista è invisibile

Non puoi vedermi, è magico.

Un’artista può essere sana.

Può essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sana, potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere.

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

Il corpo è sano, quindi cosa facciamo adesso

Una mente malata in un corpo sano

Un’anima triste in un corpo sano

Una mente disperata in un corpo sano

Una mente spaventata in un corpo sano

Quindi, cosa facciamo ora.