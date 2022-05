Il testo e il significato di Stripper, la canzone di Achille Lauro all’Eurovision 2022 Achille Lauro rappresenta San Marino all’Eurovision 2022 e gareggia con la canzone “Stripper”. Ecco il testo e il significato del brano.

Achille Lauro e Boss Doms durante le prove dell’Eurovision (ph EBU / NATHAN REINDS)

Achille Lauro ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con "Domenica" ma nonostante non sia riuscito a vincere la competizione canora sarà comunque uno dei protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino con il brano "Stripper". Infatti, il cantante romano rappresenterà San Marino, dopo aver partecipato e vinto alla prima edizione del concorso "Una voce per San Marino". Il suo trionfo lo pone tra i principali protagonisti della kermesse, con la possibilità, nel caso arrivasse in finale, di sfidare la coppia Blanco e Mahmood con la loro "Brividi": un revival di ciò che è successo sul palco del Festival di Sanremo pochi mesi fa.

Il significato di Stripper

Sarà quindi "Stripper" la canzone voluta da Achille Lauro per sorprendere il pubblico dell'Eurovision Song Contest, come quello di Torino, già più volte affascinato in passato dalle esecuzioni artistiche del cantante romano. E sembra proprio uscire da quel filone il brano in gara nella kermesse, con "Stripper" che rappresenta un riferimento continuo agli stereotipi musicali, con reference che vanno da Britney Spears e la sua figura tossica, ai Beatles nel coro pre-ritornello. Infatti il più classico "All you need is love", brano della band britannica diventato un inno del globalismo poichè fu la sigla di "Our World", il primo programma televisivo in diretta planetaria nel 1967, viene sostituito con un più individualista "All I need is love". Al brano, oltre Lauro, hanno partecipato: Davide Petrella, Francesco Viscovo, Simon Pietro Manzari, Daniele Dezi, Daniele Mungai, Mattia Cutolo, Marco Lanciotti, Gregorio Calculli e Matteo Ciceroni.

Il testo della canzone di Achille Lauro

È uno stripper, sì

Questo amore è uno strip club, yeah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Questo è un film, London Calling, call me

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha 600 cavalli

Il suo beagle

È il mio Personal Jesus

I don’t know

All I need is love

All I need is lovе

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia chе ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

Oh no, no, no, no

Oh no, no, no, no

Oh

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Ma guarda che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me? (all I need is love)

Che stupido uomo

I don’t know