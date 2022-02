Achille Lauro all’Eurovision 2022 sfida Blanco e Mahmood dopo la vittoria a Una voce per San marino Achille Lauro è il vincitore di Una voce per San Marino, ora l’artista è pronto a volare all’Eurovision Song Contest 2022. Sfiderà Blanco e Mahmood, i vincitori del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Gaia Martino

Il vincitore di Una Voce per San Marino questa sera di sabato 19 febbraio è Achille Lauro, ora può volare all'Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Il cantante che ha presentato il brano inedito Stripper rappresenterà San Marino all'evento di fama internazionale e sfiderà Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi.

Achille Lauro vola all'Eurovision Song Contest 2022

Al prossimo Eurovision Song Contest 2022 ci sarà anche Achille Lauro che rappresenterà i colori di San Marino. L'artista che ha presentato il brano Stripper ha vinto anche il premio Radio e Tv, mentre il premio della Critica è andato a Mate che ha cantato il suo brano Dna. Al secondo posto della competizione organizzata da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo si sono piazzati Alessandro Coli e Dj Burak Yeter, mentre Aaron Sibley ha conquistato il terzo posto.

Il testo di Stripper di Achille Lauro

E' uno stripper

questo amore è uno street club

Il mio cuore è un freezer

suona al letto col killer

Thriller

Like a virgin, virgin

questo è un film London calling, call me

I love Britney

è il diavolo in una

Ma che stupida voglia che ho

quella stupida voglia

metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah, e vado fuori di me

I don’t know

all I need is love

all I need is love

all I need is love

all I need is love

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi piò giudicare

ti fidi di me? Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

il mio bad boy, Madonna su playboy

è una Barbie, a 600 cavalli

Io il suo bigol

è il mio personal Jesus

I don’t know

all I need is love

all I need is love

all I need is love

all I need is love

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi piò giudicare

ti fidi di me? Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

ma che stupida voglia

metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah, e vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi piò giudicare

ti fidi di me? Che stupido uomo

I don’t know