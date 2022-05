Sheldon Riley, il cantante australiano all’Eurovision con il volto coperto e la gonna di piume Sheldon Riley rappresenta l’Australia all’Eurovision con il brano “Not The Same”: ecco perché sul palco canta avvolto da piume e cristalli, con una preziosa maschera sul viso.

A cura di Beatrice Manca

L'Eurovision Song Contest è entrato nel vivo: oggi proseguono le semifinali con le esibizioni dei restanti artisti europei e non solo. Non tutti infatti sanno che anche l'Australia partecipa all'evento musicale (ma non lo ospita mai, neanche in caso di vittoria) e quest'anno sarà rappresentata da Sheldon Riley con la canzone Not The Same. Il cantante di Sydney ha 23 anni ed è famoso per il suo stile anticonformista e ad alto tasso spettacolare: strascichi, piume, mantelli. Il dettaglio più singolare però è la rete metallica che copre il viso quando si esibisce, e che arriva anche sul palco dell'Eurovision in versione griffata.

Sheldon Riley con la maschera metallica sul viso all'Eurovision 2022

Per Sheldon Riley cantare è una sorta di terapia per guarire da un percorso difficile: "È la storia che non avrei mai pensato di poter raccontare – ha detto presentando il suo brano all'Eurovision – Scritto dai ricordi di un bambino a cui fu diagnosticata la sindrome di Asperger". Sheldon Riley racconta di essere cresciuto in una casa popolare e oggi sul palco può finalmente mostrare il vero se stesso.

Sheldon Riley con un look total black e gli anfibi

La sua firma di stile infatti è la maschera di cristalli, una specie di face jewel che nasconde occhi e viso con pietre scintillanti e catenine metallizzate. Forse un gioiello simbolico che rappresenta l'atto di liberarsi dalle maschere e dalle etichette e di trovare la propria identità. Quella che indossa all'Eurovision è firmata House Of Emmanuele: la maschera è stata realizzata a mano con cristalli Swarovski, en pendant con un gioiello da mano.

Sheldon Riley con gioielli House of Emmanuele

Sheldon Riley si ispira allo stile di Lady Gaga

Sheldon Riley sa sicuramente come fare un'entrata ad effetto: sul tappeto Turchese dell'Eurovision ha sfilato con un look total white firmato Alin Le'Kal composto da una fusciacca di cristalli, pantaloni oversize e stivaletti con il tacco. A completare il tutto un voluminoso mantello di piume che probabilmente userà anche durante l'esibizione.

Sheldon Riley sul Turquoise Carpet in Alin Le’Kal

Il cantante ha uno stile genderless e teatrale, fatto di abiti sontuosi, mantelli e gonne vaporose. Alterna look dark con tirapugni e anfibi di pelle a costumi di scena variopinti e voluminosi. La sua icona di stile? Lady Gaga!

Le prove di Sheldon Riley all’Eurovision

Prima dell'Eurovision il cantante ha condiviso una clip in cui la cantante diceva di non essersi mai nascosta negli abiti eccentrici, ma che anzi erano il suo modo di urlare al mondo. Un messaggio che Riley definisce la sua "ispirazione". Sul palco questa sera indosserà un tripudio di piume e la famosa maschera, candidandosi a essere tra i più originali della serata!