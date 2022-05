Eurovision 2022, la scaletta della seconda semifinale: cantanti, canzoni e programma

Achille Lauro durante le prove di Eurovision 2022

La scaletta della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022, che andrà in onda giovedì 12 maggio al Palaolimpico di Torino. Alessandro Cattelan aprirà la seconda serata con una speciale esibizione (sembra un monologo su un tema ancora indefinito) e durante la diretta vedremo anche Laura Pausini e Mika duettare per la prima volta. Stasera si esibiranno gli altri 18 Paesi in gara. Apripista sarà la Finlandia mentre chiuderà la Repubblica Ceca. Attese le esibizioni di Achille Lauro per San Marino e di Emma Muscat (ex concorrente di ‘Amici') per Malta.

La scaletta con le esibizioni in ordine di uscita: