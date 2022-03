Il testo e il significato di I am what I am, Emma Muscat cambia canzone per l’Eurovision 2022 Emma Muscat, ex Amici, ha cambiato la canzone con cui rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest: non “Out of Sight” ma “I am what I am”.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Emma Muscat è una delle cantanti che parteciperanno al prossimo Eurovision più famose in Italia, la quarta dopo la coppia formata da Mahmood e Blanco, che rappresenterà l'Italia, e Achille Lauro che, invece, rappresenterà San Marino. Protagonista qualche anno fa di Amici, Emma Muscat rappresenterà la sua Malta, Paese di cui è originaria e da cui è partita per tentare la carriera musicale in Italia: nel 2018, infatti, partecipò alla diciassettesima edizione del programma di Maria De Filippi, riuscendo ad accedere alla fase finale, fermandosi alla semifinale e classificandosi al quarto posto nella categoria musica, posizione che le avrebbe permesso comunque di firmare un contratto con la Warner.

Emma Muscat ha cambiato la canzone per l'Eurovision

E proprio la Warner ha pubblicato anche la nuova canzone con cui Muscat parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino, in Italia, Paese ospitante dopo la vittoria nel 2021 dei Maneskin. La canzone che Muscat ha pubblicato pochi giorni fa non è, però, quella con cui si era aggiudicata la partecipazione alla manifestazione. La cantante, infatti, aveva vinto la possibilità di giocarsi la manifestazione conquistando l'Eurovision Contest di Malta con il brano "Out of Sight" (prodotto dai Room 9), ma ha deciso di cambiare canzone e tentare la fortuna con "I am what I am".

Il significato di I am what I am

Come dice il titolo, questa canzone racconta la voglia di accettarsi, esplicitata dai versi "Take it or leave it, I am what I am", ed è un vero e proprio "inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni". Del brano, che è stato scritto dalla stessa cantante assieme a Dino Medanhodzic, Julie Aagaard e Stine Kinck, è stato pubblicato anche il video prodotto da Borotalco Tv in cui è rappresentato proprio il messaggio che Muscat canta nel brano.

Il testo di I am what I am

Everytime I fall down

Soon as I hit the ground

Remind me who I am yeah

And I get back up again

Getting up getting up – yeah

This is my master plan

I'm gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I'm gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I – am

I am what I – am

Bending backwards trying to fit in

I'll make them understand – yeah

Take it or leave it

I am what I am

Devils inside my head – yeah

Late at night in my bed – yeah

Its time I shut you up, yeah

Coz I think I've had enough

I’ve had enough, had enough, yeah

This is my master plan

I'm gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I'm gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I – am

I am what I – am

Bending backwards trying to fit in

I'll make them understand – yeah

Take it or leave it

I am what I am

Uh yeah

oh uh

I am what I am

I am what I am

This is my master plan

I'm gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I'm gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I – am

I am what I – am

Bending backwards trying to fit in

I'll make them understand – yeah

Take it or leave it

I am what I am

La traduzione di I am What I am

Ogni volta che cado

Non appena ho toccato terra

Ricordami chi sono

E mi alzo di nuovo

Alzarsi alzarsi

Questo è il mio piano

Prenderò una posizione

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Credo di poterlo fare

Prenderò il comando

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Sono quello che sono

Sono quello che sono

Piegarsi all'indietro cercando di adattarsi

Glielo farò capire

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Diavoli nella mia testa

A tarda notte nel mio letto

È ora che ti zittisca

Perché penso di averne avuto abbastanza

Ne ho abbastanza, ne ho abbastanza, sì

Questo è il mio piano

Prenderò una posizione

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Credo di poterlo fare

Prenderò il comando

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Sono quello che sono

Sono quello che sono

Piegarsi all'indietro cercando di adattarsi

Glielo farò capire

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Eh sì

oh eh

sono quello che sono

sono quello che sono

Questo è il mio piano

Prenderò una posizione

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Credo di poterlo fare

Prenderò il comando

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Sono quello che sono

Sono quello che sono

Piegarsi all'indietro cercando di adattarsi

Glielo farò capire

Prendere o lasciare

sono quello che sono