Mahmood in total black e Blanco vestito di cristalli: incantano nella finale di Eurovision Blanco e Mahmood hanno incantato il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2022 cantando Brividi. Si sono esibiti coi look coordinati, in bianco e nero.

A cura di Giusy Dente

in foto: Blanco in Valentino e Mahmood in Comme de Garçon

L'Italia punta tutto su Blanco e Mahmood. La coppia è in gara all'Eurovision Song Contest 2022 con Brividi, canzone con cui hanno già trionfato a Sanremo. I due non si sono esibiti nel corso delle prime due serate della gara canora: l'Italia, infatti, ha accesso diretto alla fase conclusiva. Questa sera, dunque, è il loro debutto effettivo dinanzi alla platea europea.

Lo stile di Blanco e Mahmood all'Eurovision

Blanco e Mahmood sono le icone di stile di questa edizione dell'Eurovision. Entrambi hanno alle spalle stylist attentissimi alla loro immagine, curata in ogni dettaglio. Per il primo c'è Silvia Ortombina di Tiny Idols mentre per il secondo c'è, già da qualche anno, Susanna Ausoni. Entrambi gli artisti sono lo specchio di una generazione che non vuole più adattarsi a stereotipi imposti, che non vuole restare ingabbiata in preconcetti e aspettative.

in foto: Blanco e Mahmood cantano Brividi

I loro outfit parlano proprio di libertà, di fedeltà a se stessi oltre ogni apparenza, senza vincoli né falsità. Vivono la nudità come un manifesto e indossano capi genderless, spaziando tra gonne e trasparenze: mai banali, ma sempre autentici e audaci.

in foto: Blanco in Valentino e Mahmood in Comme de Garçon

Blanco e Mahmood in bianco e nero (ancora)

I due artisti sono gli opposti che si attraggono, capaci di creare un'alchimia magica quando cantano insieme. Per l'esibizione durante la finale di Eurovision, hanno riproposto l'opposizione cromatica e il chiaroscuro. I loro look sono in contrasto. Blanco ha scelto il total white, affidandosi a Valentino, la Maison che lo ha accompagnato anche nell'esperienza sanremese. Camicia scintillante per lui, che il bianco ce lo ha nel nome ed è il colore che lo rappresenta. Mahmood ha puntato invece sul nero, affidandosi al brand Comme de Garçon.