Mahmood e Blanco, opposti che si attraggono: si preparano all’Eurovision in bianco e nero Mahmood e Blanco sabato saliranno sul palco dell’Eurovision per esibirsi. Si stanno preparando al grande momento in black&white.

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Prada e Blanco in Valentino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mahmood e Blanco si preparano a vivere una delle notti più importanti delle loro carriera. La coppia ha vinto il Festival di Sanremo 2022: la loro Brividi ha conquistato tutti sin dall'inizio, mettendo d'accordo pubblico e critica. Il trionfo sul palco dell'Ariston ha regalato loro, di diritto, il pass per l'Eurovision Song Contest 2022. I due si esibiranno nella serata della finale: sabato 14 maggio riproporranno la canzone (leggermente modificata per l'occasione) pronti a emozionarsi ed emozionare il pubblico della kermesse. Riusciranno a conquistare il primo posto?

Blanco e Mahmood, una coppia perfetta

La canzone Brividi ha fatto esplodere il ‘caso Blanco', che è giovanissimo: ha appena 19 anni. Prima di Sanremo già si era fatto conoscere con brani di successo, spiccando con una personalità energica e con un modo tutto suo di dare corpo alle canzoni. In un paio d'anni è stato capace di scalare le classifiche imponendosi come una vera e propria rivelazione discografica e con Mahmood ha trovato la consacrazione definitiva.

in foto: Blanco e Mahmood, Eurovision Song Contest 2022 (prove generali)

Dal canto suo, Mahmood non è nuovo alla competizione europea: nel 2019 aveva partecipato da solo col brano Soldi, anche in quel caso ovviamente dopo la vittoria al Festival di Sanremo (nella categoria Giovani). L'esperienza di coppia con cui si cimentano questa volta è un mix perfetto. I due nella musica hanno trovato un equilibrio delle loro anime, più esplosiva quella di Blanco e più pacata quella di Mahmood.

in foto: Blanco e Mahmood, Eurovision Song Contest 2022 (prove generali)

Cosa indosseranno Blanco e Mahmood all'Eurovision

Oltre al talento, è anche lo stile di Blanco e Mahmood che fa impazzire i fan. Il primo è seguito dalla stylist Tiny Idols, il secondo dalla stylist Susanna Ausoni. Sicuramente all'Eurovision sorprenderanno e affascineranno con capi che rispecchiano la loro identità e la loro originalità, nel modo unico e personale che li ha caratterizzati fino a ora. Entrambi sono portavoce di una generazione che non vuole vincoli, che non vuole gabbie: la priorità, nella musica così come nell'abbigliamento, è essere fedeli a loro stessi. Lo fanno con outfit genderless tra gonne e trasparenze, ma anche attraverso la nudità vista come manifesto di libertà, osando con audacia e rompendo gli schemi.

in foto: cappotto Prada

Mahmood e Blanco alle prove generali

L’attesa dell’Eurovision, come testimoniato sui social, è in nero e bianco. Sono questi i colori scelti da Mahmood e Blanco per le prove generali fatte in vista dell’esibizione all’Eurovisione. Il look total white di Blanco è nuovamente firmato Valentino: ampia casacca, pantaloni over e scarpe sportive. Cappotto di pelle nero invece per Mahmood, con cintura in vita: è un capo firmato Prada, appartenente alla collezione Fall 2022.

in foto: Mahmood in Prada

Lo ha abbinato a pantaloni scuri e scarpe lucide, tutto tono su tono: ma si intravede una canotta bianca al di sotto. Il black&white è una chiave che hanno già sperimentato in passato, che mette in luce l'ambivalenza delle loro anime, quella dark e ribelle da un lato e quella angelica e posata dall'altro. Si scambiano i ruoli e si completano, creando visivamente e musicalmente un legame irresistibile.