Blanco e Mahmood, mantelli al vento e candidi look: sono l’espressione di un sogno lucido Sono loro i cantanti più cool di questo Sanremo 2022. Blanco e Mahmood conquistano tutti con il loro pezzo e con i look ricercati, fatti di capi impalpabili e trasparenti, completi oversize e mantelli lanciati sul palco.

A cura di Marco Casola

Mahmood e Blanco nella terza serata di Sanremo

Lunghi mantelli, casacche trasparenti e impalpabili che danno una sensazione di "nudo". E poi felpe con su stampati i Simpson, giacche oversize che rivelano canotte scollate e short colorati indossati sotto pantaloni XXL. Mahmood e Blanco, nella prima serata e sul green carpet di Sanremo 2022, ci avevano già ammaliato con look look trendy e super cool, firmati Balenciaga, Prada e Valentino. Dopo la prima apparizione sanremese abbiamo capito immediatamente chi avrebbe vinto il premio nella gara di stile al Festival.

Chi veste Blanco a Sanremo 2022

"Un’entità, uno spirito, leggero, morbido, elegante. L’espressione di un sogno lucido, che vive in un sentimento autentico, vero", con queste parole Silvia Ortombina, stylist di Blanco, a Fanpage.it aveva raccontato il mood scelto per gli outfit sanremesi del giovane cantante rivelazione. Ed è proprio questo spirito leggero che appare anche sul palco della terza serata. Blanco discende le scale dell'Ariston con un total look nero di Valentino, ancora impalpabile, ancora leggero, ancora trasparente. Indosso una camicia in pizzo con ruche indossata aperta, pantaloni oversize e un lungo mantello. Mantello di cui Blanco si libera dopo pochi secondi, quasi come se quell'indumento sia per lui troppo pesante, nonostante il tessuto leggerissimo.

Mahmood in Ann Demeulemeester e Blanco in Valentino

Gli abiti disegnati da Pierpaolo Piccioli, Art Director di Valentino, vestono il corpo del cantante, eppure lo lasciano nudo. Proprio come piace a lui. Blanco ama correre nudo nei boschi, ama esibirsi in boxer e farsi fotografare nudo. Il nudo di Blanco non ha nulla a che fare con l'esibizionismo o con la volontà di mostrare al pubblico il corpo. Il suo è un desiderio di natura, un desiderio di essenziale. Piccioli con gli abiti di Sanremo è riuscito perfettamente a interpretare il bisogno del giovane cantante. Con il look della terza serata riesce a mostrare l'animo leggiadro eppure dark del cantante dalla faccia d'angelo.

L’esibizione nella terza serata di Sanremo 2022

I look di Mahmood a Sanremo 2022

Mahmood in total white, con abito firmato Ann Demeulemeester e gioielli Swarovski, rispetta il suo spirito trendy. Per la terza serata di Sanremo 2022 appare con un completo bianco dalle line essenziali e oversize, con maniche lunghissime, impreziosito da lunghi nastri cadenti, che sembrano quasi un dettaglio aggiunto per creare un legame con il suo compagno di palco. "Con Mahmood sto mettendo insieme un viaggio molto interessante" aveva rivelato a Fanpage.it Susanna Ausoni, stylist di Mahmood, poco prima dell'inizio del Festival. Fin ora abbiamo visto solo due tappe di questo viaggio di stile e già ci ha conquistati.

I look di Blanco e Mahmood

Uno in bianco, l'altro in nero. Uno col corpo scoperto, l'altro iper coperto. Blanco e Mahmood sono gli opposti che si uniscono sul palco di Sanremo in un duetto canoro e di stile praticamente perfetto. Un duetto che rimarrà senza dubbio iconico nella storia del Festival. Cos' come rimarranno nella memoria i loro look, così essenziali eppure così ben studiati. Look che parlano e raccontano l'essenza di due dei cantanti più amati dal pubblico. E se sono i più amati un motivo ci sarà.