Il Sanremo più social: tutti i numeri dietro al record del Festival È stato il Sanremo dei record anche sul digitale, con una presenza maggiore rispetto all’edizione del 2021: ecco perché.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quello che si è concluso il 5 febbraio è stato il Festival di Sanremo dei record e dei grandi numeri, soprattutto rispetto al mondo digitale. Lo ha detto e declinato in ogni aspetto anche il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso delle cinque conferenze stampa che hanno fatto il bilancio, puntata dopo puntata, della kermesse che investe Amadeus del ruolo di direttore artistico e conduttore più rappresentativo della nostra epoca. Non solo gli ascolti tv, anche i social: il Sanremo 2022 ha avuto una maggiore influenza e presenza sul digitale, rispetto al 2021. I dati Nielsen InfluenceScope sono lusinghieri: 104 milioni di interazioni totali durante la settimana del Festival (+59% rispetto al 2021) e quasi 13mila contenuti prodotti solo su Instagram.

Il Sanremo dei giovani: cosa vuol dire

Si è parlato tanto di "Sanremo dei giovani", un "Sanremo dedicato ai giovani". Lo ha detto anche Amadeus in conferenza finale: "Abbiamo voluto dedicare questo Festival ai giovani, che sono rimasti in casa in un periodo determinante della loro vita". E, infatti, Sanremo 2022 ha attratto una fanbase digitale più giovane sui canali proprietari della Rai. La Nielsen ha rilevato l'aumento sul target 18-24 sui canali Sanremo, Rai e sul profilo di coppia del conduttore Amadeus.

I cantanti più social: ecco chi sono

Anche i cantanti in gara più giovani risultano avere un tasso di interazione maggiore rispetto a tutti gli altri cantanti in gara. Tenendo conto solo di Instagram, il tasso di interazione è maggiore per cantanti come Blanco (al primo posto), Ditonellapiaga e Tananai. Anche la stessa scelta dei cantanti ha permesso alla Rai di targetizzare: Massimo Ranieri è stato il cantante con la maggiore fanbase over45 (30%); Matteo Romano è stato il cantante con la maggiore platea 18-24 (57%); Irama è stato il cantante con la maggior fanbase composta da donne (82%); HighSnob è stato invece il concorrente con i maggiori followers di sesso maschile (76%). In linea generale, le donne seguono di più i cantanti: il 63%, questa è la percentuale media di fanbase femminile di tutti i cantanti in gara. Yuman è il cantante che ha avuto un aumento di follower maggiore nella settimana precedente al Festival (+150%) mentre è Ditonellapiaga, la cantante che ha ottenuto la maggior crescita durante le giornate di Sanremo con un +397%. Tananai è invece la rivelazione: è il cantante che è cresciuto di più tra domenica e lunedì, subito dopo Sanremo. Merito della battuta sul palco con Amadeus: "Ci vediamo all'Eurovision, raga" e ai festeggiamenti insieme al suo team per l'ultimo posto in classifica (+56%).

Leggi anche Perché Achille Lauro nella finale di Sanremo si è esibito con un bicchiere in mano

Yuman, Ditonellapiaga e Tananai

Mahmood e Blanco, vincenti e diversi

La Nielsen ha fatto le pulci anche ai vincitori del Festival, Mahmood e Blanco. Grazie alla canzone "Brividi" hanno conquistato l'Italia e il mondo, soprattutto Germania, Spagna e Stati Uniti. Il merito è dei follower dei due artisti: una fanbase complementare ma molto differente. Blanco ha una prevalenza di follower 18-24; Mahmood si spinge fino agli under 35. Inoltre, i due cantanti hanno solo il 3% di followers in comune, questo significa che 2.5 milioni di utenti sono follower unici per entrambi i cantanti e non seguono entrambi i profili.

FantaSanremo e TikTok fondamentali a Sanremo

Dulcis in fundo, la spinta social è arrivata anche grazie a FantaSanremo e grazie ai contenuti generati su quella che ormai è la piattaforma con più concentrazione di giovani in assoluto, TikTok. In particolare, il tormentone FantaSanremo – promosso da Sky – ha dato la possibilità agli spettatori del festival di creare la propria squadra fatta con i concorrenti in gara, sfidare gli amici, creare leghe private ma soprattutto coinvolgere tutti i cantanti in gara che hanno ottenuto punti bonus di proposito. Dai vari "papalina", "Ciao Zia Mara" fino alle flessioni di Amadeus con Rkomi. Emma Marrone è stata la cantante che ha ottenuto più punti al FantaSanremo.

Emma Marrone ha vinto il FantaSanremo

Anche TikTok è stata una piattaforma fondamentale per i contenuti generati dagli utenti. Il canale proprietario "Casa Sanremo" ha permesso di allargare la platea verso i giovanissimi. Gli hashtag #DietroLeQuinte e #Sanremo2022 hanno generato più di 600 milioni di visualizzazioni. "Stasera Sanremo?" condotto da TheJackal in collaborazione con TikTok, ha permesso al gruppo composto da Ciro Priello (presente anche al PrimaFestival), Simone Russo in arte Ruzzo Simone, Aurora Leone, Fabio Balsamo, Claudia Napolitano e Gianluca Colucci in arte Fru, di interagire con un pubblico di giovanissimi dedicando ogni puntata a un tema diverso, interagendo con ospiti e con gli stessi artisti in gara.