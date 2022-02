Amadeus e il tormentone Fantasanremo: “Non so cos’è, mi fanno dire cose che non conosco” Dopo i numerosi “papalina” pronunciati sul palco, Amadeus commenta il tormentone di questa edizione di Sanremo: “Se Gianni Morandi e Sangiovanni vogliono giocare, va benissimo”.

A cura di Andrea Parrella

Dopo le prime due sere di Sanremo 2022 possiamo dire senza ombra di dubbio che il vero tormentone di questa edizione è proprio il Fantasanremo, il gioco che ha debuttato lo scorso anno e che, proprio come accade per il fantacalcio, permette a chiunque di creare una propria squadra virtuale con gli artisti in gara per realizzare il punteggio più alto e vincere contro gli amici. Papalina, i saluti a zia Mara, FantaSanremo, se in queste due serate iniziali avete sentito i Big in gara pronunciare queste parole a canzone finita, il motivo è esattamente il FantaSanremo.

Cos'è il Fantasanremo

Un gioco che con ogni probabilità sta contribuendo agli incredibili ascolti di questo Sanremo 2022, una manifestazione sempre più aperta all'interazione con l'universo digitale, di cui finisce per inglobare linguaggi e tendenze. Attraverso la porta del Fantasanremo una platea di pubblico giovane e tendenzialmente ritenuto lontano da Sanremo, riesce a sentirsi parte della kermesse.

Amadeus: "Fantasanremo mi diverte molto"

E lo sa bene anche Amadeus, che infatti accetta di buon grado un gioco che non può controllare e che si muove in uno spazio a metà tra il palco fisico e i social. Ieri sera lui stesso è stato inconsapevole artefice, con Sangiovanni, di un bonus per tutti coloro che hanno inserito in squadra proprio Sangiovanni. "A volte mi dicono di dire delle cose e non so neanche che cosa dico. Vivo in un mondo a parte, non so neanche che cosa sia. Ecco perché si divertono con me, perché sembro arrivare da un altro pianeta", ha detto Amadeus rispondendo a una domanda di Fanpage.it in conferenza stampa. Ma proprio in merito a queste rotture del protocollo ha detto: "A me diverte. Io amo abbattere le barriere, quelle scatole, dove bisogna stare in una struttura. Voglio rendere tutto più easy, attuale. Se Gianni Morandi e Sangiovanni vogliono giocare, va benissimo".

Da Situascion a Gnigni, i precedenti

Il Fantasanremo è solo l'ennesimo caso di elementi esterni che provano a intrufolarsi da corsarsi all'Ariston. Era successo negli anni di Baudo, quando la Gialappa's chiedeva agli artisti di pronunciare sul palco la parola segreta Situascion, così come è successo negli ultimi anni con i Jackal che hanno convinto artisti a dire sul palco parole come Gnigni e Termostato. Fattori di disturbo, che tuttavia certificano il successo di un Festival.