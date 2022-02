Chi è Rkomi e qual è il vero nome del rapper in gara a Sanremo 2022 Rkomi che con “Taxi Driver” ha vinto il titolo di disco più venduto in Italia nel 2021, si presenta con “Insuperabile” sul palco del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di: @rkomi Instagram

C'è chi lo ha definito il Nas italiano quando tra il 2016 e il 2017 i suoi "Dasein Sollen" e "Io in terra" furono due dei migliori album hip hop nell'esplosione della cassa dritta e della 808: dopo cinque anni Rkomi arriva da protagonista al Festival di Sanremo 2022 con la canzone "Insuperabile". Il cantante di Calvairate, il vero nome è Mirko Manuele Martorana, è uno dei rapper e cantautori più eclettici e di successo della nuova generazione urban italiana. Nato il 1994 a Milano, ha passato gran parte della sua adolescenza con Tedua, altro nome di riferimento della scena urban italiana, lavorando fino ai 21 anni come barista e lavapiatti nella sua città d'origine. Adesso, a 28 anni, dopo aver conquistato con "Taxi Driver" il titolo di disco più venduto in Italia nel 2021, arriva da favorito al Festival di Sanremo 2022.

Cosa vuol dire Rkomi, il nome d'arte di Mirko Manuele Martorana

Una delle particolarità della nuova scena milanese, che vede protagonisti anche Lazza e Nerone, è l'esercizio del "riocontra", un'abilità utilizzata dagli artisti per poter usufruire comunque della lingua italiana, accettando però alcune modifiche. Come la scelta totalmente arbitraria di far iniziare e finire una parola, spostando in avanti l'ordine di lettura: in questo caso Mirko, diventa il personaggio musicale dal nome Rkomi. La tecnica viene utilizzata anche nella scrittura e nella produzione dei testi del giovane cantante milanese, che nel frattempo, dopo l'uscita di "Taxi Driver", ha dedicato i suoi profili social al successo del disco, condividendo con i suoi fan i risultati: dal terzo disco di platino al titolo di album più venduto del 2021.

La carriera nella musica, dal successo di Taxi Driver al Festival di Sanremo

Rkomi è diventato negli ultimi anni uno degli artisti più riconosciuti del panorama italiano, soprattutto dopo aver collaborato con artisti come Tommaso Paradiso, Elisa, Elodie, ma anche Gaia e Madame. Dopo essersi ritagliato una fetta di pubblico molto ampia nel panorama urban italiano, con progetti come "Dasein Sollen" e "Io in terra", ha conquistato il pubblico pop nazionale con i suoi ultimi dischi: "Dove gli occhi non arrivano" e "Taxi Driver". Molte le collaborazioni che hanno segnato il suo percorso: da quella con Jovanotti in "Canzone" a Tommaso Paradiso in "Ho spento il cielo", Sfera Ebbasta in "Range Rover" e "La coda del diavolo" con Elodie, uno dei nuovi singoli che si vanno ad aggiungere al progetto pubblicato nel 2021. "Taxi Driver" rappresenta anche l'album più venduto del 2021, una vittoria che mette dietro l'Ep "Sangiovanni" dell'omonimo artista vicentino, ma anche i Maneskin e Blanco.